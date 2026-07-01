Ovan

Četvrtak vam donosi priliku da napravite važan korak napred. Ne odlažite odluke koje već neko vreme čekaju.

Bik

Stabilnost i praktičnost biće vaši najveći saveznici. Mogući su povoljni razgovori vezani za posao ili finansije.

Blizanci

Dan je ispunjen komunikacijom i novim informacijama. Iskoristite priliku da pokrenete dogovore ili rešite nesporazume.

Rak

Emocije će biti naglašene, ali ćete lakše pronaći balans. Posvetite više vremena porodici i ljudima koji vam znače.

Lav

Vaša energija privlači pažnju okoline. Dobar je trenutak da predstavite svoje ideje ili započnete novi projekat.

Devica

Obaveze će zahtevati dobru organizaciju, ali ćete uspešno sve privesti kraju. Veče donosi priliku za odmor i opuštanje.

Vaga

Ljubavni i društveni život donose prijatna iznenađenja. Budite otvoreni za nova poznanstva i iskrene razgovore.

Škorpija

Na poslu ili u porodici može se otvoriti važno pitanje koje traži vaše strpljenje. Miran pristup doneće najbolje rezultate.

Strelac

Optimizam i želja za promenama vode vas ka novim iskustvima. Dobar je dan za planiranje putovanja ili usavršavanje.

Jarac

Finansije dolaze u prvi plan. Pažljivo procenite ponude i izbegavajte nepotrebne troškove.

Vodolija

Partnerski odnosi zahtevaju više pažnje. Iskren razgovor može doneti razumevanje i učvrstiti odnos.

Ribe

Posvetite se zdravlju i svakodnevnim obavezama. Male promene u rutini mogu vam doneti više energije i bolje raspoloženje.

Bonus video: