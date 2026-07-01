Ako vam je poznata scena da operete kosu ujutru, a već sutradan koren izgleda kao da je niste pipnuli tri dana, niste jedini. Mnoge žene muči ista muka, naročito leti kada znoj, vrućina i vlaga urade svoje.

Dobra vest je da problem često nije samo u tipu kose, već i u načinu na koji je perete.

Frizeri kažu da jedna greška može da napravi haos, nanošenje šampona na celu dužinu kose. Šampon zapravo treba da ide pre svega na teme i koren, jer se tu skupljaju masnoća, znoj i nečistoće. Krajevi se očiste sami dok ispirete kosu.

Još jedna stvar koju mnoge žene rade pogrešno jeste pranje vrelom vodom. Jeste prijatno, naročito kad ste umorni, ali vrela voda podstiče teme da luči još više masnoće. Mlaka voda je mnogo bolji izbor.

Bitno je i koliko često dirate kosu. Zvuči bezazleno, ali stalno provlačenje prstiju kroz kosu prenosi masnoću sa ruku pravo na teme. Isto važi i za četke koje se retko peru.

I balzam ima svoje pravilo, nikako na koren. Ako ga stavljate blizu temena, kosa će mnogo brže splasnuti i zamastiti se.

Stručnjaci savetuju i da kosu tokom pranja ne trljate agresivno noktima. Dovoljna je lagana masaža jagodicama prstiju dva do tri minuta. Tako se teme lepo očisti, a cirkulacija poboljša.