Kris Džener otkrila je da je imala vrlo specifičan zahtev pre nego što se podvrgnula svom prvom fejsliftingu kod poznatog hirurga Garta Fišera, koji je radio i s nekim članovima njene porodice, uključujući Kajli Džener. Glava porodice Kardašijan, naime, htela je da se celi zahvat snimi za njihov rijaliti šou.

Zahtev za snimanje operacije

Kris Džener (70) je prvi fejslifting imala 2011. godine, a priča je ponovo postala aktuelna nakon što je hirurg Fišer nedavno predstavljen u časopisu Vanity Fair, gde se prisetio saradnje s poznatom porodicom. Džener je, kako je opisano, pre zahvata imala neuobičajen zahtev - tražila je da se operacija snimi.

Fišer ju je pohvalio kao "superzvezdu i pravog profesionalca" jer je dopustila kamerama da zabeleže postupak. Dodao je i da je zahvaljujući njoj to bilo "najneverovatnije iskustvo ikad".

Istakao je da mu je nakon njene javne pohvale telefon počeo neprestano zvoniti te da je i danas vrlo tražen. "Bilo je to ludo, zahvalni smo joj", rekao je, dodavši kako je porodica Kardašijan "bila jako, jako dobra prema njemu".

Nedavni "refresh" i filozofija starenja

Kris Džener je prošle godine odlučila da je vreme za "osveženje", pa se podvrgnula drugom fejsliftingu, ovog puta kod hirurga Stivena Levina. O toj odluci govorila je za Vogue Arabia. "Fejslifting sam imala pre otprilike 15 godina, pa je došlo vreme za osveženje. Odlučila sam se za novi zahvat jer želim biti najbolja verzija sebe, a to me čini srećnom", izjavila je.

"Samo zato što starite ne znači da se trebate zapustiti. Ako se dobro osećate u svojoj koži i želite stariti graciozno - što znači da ne želite ništa raditi - onda nemojte. Ali za mene je upravo ovo graciozno starenje. To je moja verzija", dodala je.

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