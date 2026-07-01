Medicinskoj sestri Saši Aristid (29) slomljeno je srce kad je njen partner Kevin (30), sa kojim je bila 10 godina u vezi, odlučio da ne dođe na njihovo venčanje, na kojem se okupilo 125 gostiju. Ova žena je, prema njenim rečima, doživela najveće poniženje u životu. Ona ga je čekala, a on joj je govorio kako stiže svakog časa. Međutim, tog dana se nije ni pojavio.

Nakon tri sata čekanja, Saša je shvatila da je 10 godina protraćila na pogrešnog čoveka.

"Nisam uopšte slutila da ne planira da se pojavi, da želi da pobegne. Razgovarali smo veče pre i rekao mi je: "Volim te, jedva čekam da se venčamo. Razgovarali smo ceo dan pred venčanja. Kad sam shvatila da ga nema, u tom trenutku nisam ništa osećala. Ostala sam u šoku, kao u nekom transu", kaže ona.

Kevin ju je zaprosio još u decembru 2017. i od tada su planirali venčanje. Gledajući unazad, kaže kako nije bilo naznaka da bi Kevin mogao da odustane.

Međutin, na sam dan venčanja počele su da se događaju čudne stvari. Nazvali su je iz cvećare i rekli kako im nisu dozvolili da uđe u restoran da postave cveće, jer nikakva proslava nije zakazana.

"Tada sam nazvala Kevina i on je rekao da kasni"

"Nisam bila zabrinuta, jer je ceremonija počinjala tek u 17 sati i mislila sam da je u pitanju nesporazum. Ali, u 13:30, jedna od deveruša rekla joj je da je njen brat nazvao restoran na kojem je trebalo da se održi venčanje i rečeno mu je da za danas nije ništa zakazano i da nisu primili nikakvu uplatu.

"U mojoj glavi se u tom trenutku oglasio alarm", priča Saša, koja se tad pripremala zajedno sa svojih šest deveruša u hotelskoj sobi. Gosti su počeli da stižu, ali u restoran im je onemogućeno da uđu.

"Ponovo sam nazvala Kevina, a on je govorio kako je sve u redu i kako stiže svakog časa. Do zadnjeg trenutka govorio je da dolazi, da je na putu... a zapravo je lagao. Ovo je planirao, uzeo je novac koji smo skupljali i nestao. Doživela sam najveće poniženje u životu", kaže Saša.

"Nedelju dana kasnije, imao je dovoljno drskosti da dođe kod mene". Pravdao se da je hteo da je oženi, ali da jednostavn nije stigao. "Nije bilo namerno, tako se desilo", rekao joj je on.

"Ne mogu da verujem da me je prevario neko kome dam najviše vervala. Kako je mogao 10 godina da se pretvara da me voli, samo da bi uzeo novac?"

Za Sašu ipak nije sve ispalo tako loše. Ona je izdala knjigu o svom iskustvu "10 godina nestalo u 10 minuta: Kritični znakovi da ćete ostati sami pred oltarom" i zaradila dosta novca.

Kad su ga novinari pitali za komentar, Kevin je rekao da su njegovi razlozi lične prirode, da je pokušao da se pomiri nakon toga da Sašom, ali da ona to ne želi.