PASULJ SA DIMLJENIM MESOM I SLANINOM

500 g pasulja

1,5 kg dimljena svinjska butkica

500 g dimljena svinjska rebra

200 g slanine

100 ml ulja

crni luk-kockice

2 šargarepe sitno rendane

1 šargarepa kolutovi

glavica belog luka neoljuštena

1 manji celer

1 paškanat

1 koren peršuna

lovorov list

aleva paprika

2 kocke za supu

so, suvi začin

biber u zrnu

Noć pre pravljenja pasulja potopiti pasulj u hladnu vodu da nabubri. Oprati pasulj, pa ga staviti u hladnu vodu i pustiti da baci ključ. Čim baci ključ, tu vodu prosuti, pasulj isprati hladnom vodom, pa ga ponovo vratiti u šerpu, naliti vodom i ponoviti ovaj postupak još 2 puta.

Staviti dimljeni svinjski but da se kuva, a kada je meso gotovo, ukloniti kosti, masnoću i kožicu, a meso iscepkati na sitniju parčad. Sa kuvanjem butkice započnem nešto pre kuvanja pasulja, da bi je mogla iscepkati i ubaciti na kraju.

U međuvremenu, dok se butkica kuva, u velikoj šerpi sipati ulje, pa dodati crni luk i sitno rendanu šargarepu. Uz dolivanje oko 100ml vode dinstati oko 5 minuta, pa dodati pasulj koji ste prvo tri puta kratko barili. Ova sitno rendana šargarepa kasnije zamenjuje zapršku, a i da jednu slast pasulju. Dodati celer, paškanat, koren peršuna, celu glavicu belog luka, lovorov list, alevu papriku, biber, kocke za supu i vodu, pa nastaviti sa kuvanjem uz povremeno dolivanje vode. Kada ne pasulj skoro gotov, dodati komade dimljenog mesa od butkice, slaninu koju ste isekli na kockice, suva rebra, kolutove šargarepe, pa dolijte još vode i nastavite sa kuvanjem.

Na kraju, izvaditi celer, paškanat, koren peršuna i celu glavicu belog luka. Doterati ukus po želji koristeći so, alevu papriku ili suvi začin, kao i gustinu koju želite dolivanjem vode.