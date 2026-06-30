Postoji razlog zbog kog je slatko naših baka bilo posebno. Uz jednostavan, starinski postupak, kajsije ostaju cele, sočne i pune ukusa, baš kao nekada.

Pre nego što su se pojavili moderni dodaci za pripremu zimnice, domaćice su koristile jednostavne, ali proverene metode kako bi voće zadržalo lep izgled i čvrstu strukturu.

Jedna od najpoznatijih tehnika bila je potapanje kajsija u krečnu vodu pre kuvanja, što je pomagalo da plodovi zadrže oblik i da se ne raspadaju u sirupu.

1 kg čvrstih kajsija

1 kg šećera

1 limun

250 g kreča

4 l vode za pripremu krečne vode

1 čaša vode za sirup

Priprema:

Očišćene kajsije se prvo potapaju u prethodno pripremljenu krečnu vodu i ostavljaju nekoliko sati. Ovaj postupak pomaže da plodovi tokom kuvanja ostanu čvrsti i zadrže prirodnu boju.

Kada odstoje dovoljno dugo, kajsije se vade iz rastvora i temeljno ispiraju hladnom vodom više puta kako bi se uklonili svi ostaci kreča.

U širokoj šerpi zagrevaju se šećer i voda dok se ne dobije gust i sjajan sirup, nalik medu.

Kajsije se pažljivo spuštaju u vreli sirup i kuvaju desetak minuta od trenutka kada masa provri. Zatim se dodaje sok od jednog limuna, temperatura se smanjuje i kuvanje se nastavlja još oko 15 minuta. Tokom pripreme potrebno je skidati penu koja se stvara na površini.

Da bi kajsije ostale cele, ne preporučuje se mešanje kašikom. Umesto toga, šerpa se povremeno blago protrese.

Kada je kuvanje završeno, šerpa se pokrije čistom vlažnom krpom i slatko se ostavi da se hladi i odmori preko noći.

Sledećeg dana slatko se raspoređuje u sterilisane i potpuno suve tegle, koje se dobro zatvaraju i odlažu na tamno i hladno mesto. Na taj način zimnica dugo čuva svoj ukus, miris i kvalitet.

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