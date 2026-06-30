Tri stršljena oko tegle soka na terasi mogu da vam pokvare ceo nedeljni odmor u vikendici. Dobra vest je da mahanje motkom i korišćenje sprejeva nije rešenje, a često je čak i opasnije od samih stršljena. Rešenje nije panika, već način da ih navedemo da sami napuste prostor, a ključ je u mirisu koji ne podnose.

Stršljeni biraju vaše dvorište jer im nudi sve što im treba. Privlače ih slatkiši sa stola, voda iz činije za psa i zaklon ispod krova ili u žbunju. Krajem juna, kada temperature pređu 30 stepeni, kolonija raste i radilice postaju sve aktivnije u potrazi za hranom. Tada ljudi često pogreše i počnu da mašu rukama ili ih udaraju, što ih dodatno razdraži i može izazvati napad.

Postoji jednostavan način da ih oterate pomoću mirisa koji ne podnose. Klinčići, odnosno karanfilić, posebno im smetaju. Dovoljno je da presečete limun na pola i u njega zabodete desetak celih klinčića, pa ga ostavite na stolu ili prozorskoj dasci. Miris koji se oslobađa iz klinčića iritira stršljene i oni se brzo udaljavaju, često u roku od minut ili dva.

Ako želite jači efekat, možete napraviti rastvor od vode i nekoliko kapi eteričnog ulja nane ili eukaliptusa i sipati ga u prskalicu. Zatim poprskajte ivice terase, okvire prozora i mesta gde se najčešće zadržavaju. Kombinacija svežih mirisa pravi zonu koju radilice izbegavaju. Važno je da se ne prska direktno na stršljene, jer ih to može razdražiti i poništiti efekat odvraćanja.

Stršljene u baštu najčešće privlače otvorena limenka piva, prezrelo voće poput kajsija koje je palo na zemlju i otvorene kante za otpad. Zato je važno da se voće redovno sakuplja, kanta pokriva i da se slatki napici ne ostavljaju na otvorenom. Posebno treba paziti na flaše sa sokom, jer stršljen može da upadne unutra, što kasnije pravi ozbiljan problem tokom boravka napolju.

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