Glumica Amber Herd danas slavi 40. rođendan, a njen život i karijera poslednjih godina su više puta bili u centru pažnje, najviše zbog burnog odnosa s njenim tadašnjim suprugom, glumcem Džonijem Depom.

Herd je karijeru započela sredinom 2000-ih, pojavljujući se u manjim filmskim i televizijskim ulogama, a popularnost su joj donele uloge u filmovima "Pineapple Express" i "The Rum Diary". Upravo na snimanju potonjeg filma 2010. upoznala je Depa, s kojim je ubrzo započela vezu.

Par se venčao 2015., ali brak nije dugo potrajao. Već 2016. Amber je podnela zahtev za razvod. Razvod je finalizovan iste godine uz nagodbu prema kojoj je Herd dobila novac.

Glumac je tužio bivšu suprugu za klevetu jer je u eseju koji je napisala u decembru 2018. za The Washington Post tvrdila da je bila žrtva porodičnog nasilja. Iako nije imenovala Depa, on je tražio odštetu od čak 50 miliona dolara. Početkom juna 2022. završen je jedan od najeksponiranijih pravnih postupaka koji se pratio uživo.

Sud je na kraju presudio uglavnom u Depovu korist, zaključivši da su Amberine tvrdnje bile neosnovane i klevetničke. Dosuđeno je da Amber mora bivšem mužu isplatiti odštetu od 15 miliona dolara. Na kraju su se ipak nagodili i isplatila je oko milion dolara, a Depovi advokati rekli su kako je taj iznos doniran u humanitarne svrhe.

Nekadašnja glumica povukla se iz Holivuda. Živi mirnijim životom u Madridu, daleko od reflektora koji su godinama pratili njen privatni život te se posvetila majčinstvu. 2021. objavila je da se rodila njena ćerka Onaja, a u maju prošle godine otkrila je da je dobila blizance.

"Ovaj Dan majki 2025. biće onaj koji nikada neću zaboraviti. Ove godine sam neizmerno srećna što slavim upotpunjenje porodice za koju sam godinama naporno radila. Danas s radošću objavljujem da sam u porodici Herd dovela blizance. Moja ćerka Agnes i sin Oušn ispunjavaju mi ruke (i srce) do vrha", istakla je.

