Mnogi veruju da je gubitak pamćenja neizbežan deo starenja. Međutim, lekari tvrde suprotno - mozak je sposoban da stvara nove veze čak i u poznim godinama. Ključ je u tome da mu pomognemo pravilnim navikama koje mogu sačuvati mentalnu bistrinu i usporiti propadanje kognitivnih funkcija.

Doktorka Ana Šelobanova, lekar opšte prakse i gerontolog, ističe da se čak do 40 odsto slučajeva demencije može sprečiti ili odložiti promenama načina života.

Demencija nije neizbežna

Demencija nastaje kao posledica postepenog oštećenja neurona. Iako genetika igra važnu ulogu, način života često pravi ključnu razliku.

Mozak poseduje sposobnost koja se naziva neuroplastičnost - mogućnost stvaranja novih veza između nervnih ćelija. Upravo te nove veze pomažu da mozak ostane aktivan i otporan na starenje.

Evo 5 navika koje mogu pomoći da sačuvate pamćenje i mentalnu jasnoću.

1. Neprestano trenirajte mozak

Mozgu su potrebni izazovi, ali ne rutina. Ako već 20 godina rešavate iste ukrštene reči, to više nije pravi trening.

Mnogo bolje opcije su:

učenje stranog jezika

sviranje instrumenta

čitanje zahtevnije literature

strateške igre

usvajanje novih digitalnih veština

Čak i promena svakodnevne rute šetnje može aktivirati nove neuronske puteve.

2. Budite fizički aktivni

Kretanje direktno utiče na zdravlje mozga. Fizička aktivnost povećava proizvodnju BDNF proteina, važnog za rast i opstanak neurona.

Ne morate trčati maraton. Dovoljno je:

brzo hodanje

plivanje

vožnja bicikla

ples

Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno.

Posebno su korisne vežbe koordinacije jer dodatno aktiviraju mozak.

3. Čuvajte krvne sudove

Mozak troši ogromnu količinu energije i zavisi od kvalitetne cirkulacije.

Zato je važno kontrolisati:

šećer u krvi

krvni pritisak

holesterol

Povišen šećer i hipertenzija mogu ozbiljno oštetiti sitne krvne sudove u mozgu i povećati rizik od demencije.

Stručnjaci posebno preporučuju MIND dijetu, koja kombinuje mediteranski i DASH način ishrane.

Na jelovniku bi trebalo da se često nađu:

lisnato zeleno povrće

borovnice i drugo bobičasto voće

orašasti plodovi

maslinovo ulje

riba

Crveno meso i šećer treba svesti na minimum.

4. Spavajte dovoljno i redovno

San nije samo odmor. Tokom dubokog sna mozak se „čisti“ od štetnih materija i toksina, uključujući proteine povezane sa Alchajmerovom bolešću.

Hroničan manjak sna povećava rizik od kognitivnog propadanja.

Najvažnije je:

ići na spavanje u isto vreme

buditi se u isto vreme

spavati najmanje 7 sati

Dobar san je jedan od najjačih saveznika zdravog mozga.

5. Ostanite društveno aktivni

Socijalna izolacija loše utiče na mozak. Ljudi koji su usamljeni imaju veći rizik od mentalnog propadanja.

Ali nije dovoljno samo dopisivanje preko poruka ili društvenih mreža.

Mozgu je potrebna prava komunikacija - razgovori uživo, razmena mišljenja, diskusije i emocionalna povezanost.

Složeni razgovori dodatno aktiviraju mozak jer zahtevaju:

koncentraciju

pažljivo biranje reči

razumevanje emocija sagovornika

Počnite malim koracima

Ne postoji čarobna pilula protiv demencije, ali postoje navike koje prave ogromnu razliku.

Počnite malim promenama:

šetnja od 20 minuta dnevno

manje šećera

bolji san

novi hobi

više razgovora sa ljudima

Demencija je jedna od najvećih briga starosti, ali rizik od njenog razvoja može se značajno smanjiti ako na vreme počnete da brinete o svom mozgu.