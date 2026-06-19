Mnogi veruju da je gubitak pamćenja neizbežan deo starenja. Međutim, lekari tvrde suprotno - mozak je sposoban da stvara nove veze čak i u poznim godinama. Ključ je u tome da mu pomognemo pravilnim navikama koje mogu sačuvati mentalnu bistrinu i usporiti propadanje kognitivnih funkcija.
Doktorka Ana Šelobanova, lekar opšte prakse i gerontolog, ističe da se čak do 40 odsto slučajeva demencije može sprečiti ili odložiti promenama načina života.
Demencija nije neizbežna
Demencija nastaje kao posledica postepenog oštećenja neurona. Iako genetika igra važnu ulogu, način života često pravi ključnu razliku.
Mozak poseduje sposobnost koja se naziva neuroplastičnost - mogućnost stvaranja novih veza između nervnih ćelija. Upravo te nove veze pomažu da mozak ostane aktivan i otporan na starenje.
Evo 5 navika koje mogu pomoći da sačuvate pamćenje i mentalnu jasnoću.
1. Neprestano trenirajte mozak
Mozgu su potrebni izazovi, ali ne rutina. Ako već 20 godina rešavate iste ukrštene reči, to više nije pravi trening.
Mnogo bolje opcije su:
- učenje stranog jezika
- sviranje instrumenta
- čitanje zahtevnije literature
- strateške igre
- usvajanje novih digitalnih veština
Čak i promena svakodnevne rute šetnje može aktivirati nove neuronske puteve.
2. Budite fizički aktivni
Kretanje direktno utiče na zdravlje mozga. Fizička aktivnost povećava proizvodnju BDNF proteina, važnog za rast i opstanak neurona.
Ne morate trčati maraton. Dovoljno je:
- brzo hodanje
- plivanje
- vožnja bicikla
- ples
Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno.
Posebno su korisne vežbe koordinacije jer dodatno aktiviraju mozak.
3. Čuvajte krvne sudove
Mozak troši ogromnu količinu energije i zavisi od kvalitetne cirkulacije.
Zato je važno kontrolisati:
- šećer u krvi
- krvni pritisak
- holesterol
Povišen šećer i hipertenzija mogu ozbiljno oštetiti sitne krvne sudove u mozgu i povećati rizik od demencije.
Stručnjaci posebno preporučuju MIND dijetu, koja kombinuje mediteranski i DASH način ishrane.
Na jelovniku bi trebalo da se često nađu:
- lisnato zeleno povrće
- borovnice i drugo bobičasto voće
- orašasti plodovi
- maslinovo ulje
- riba
Crveno meso i šećer treba svesti na minimum.
4. Spavajte dovoljno i redovno
San nije samo odmor. Tokom dubokog sna mozak se „čisti“ od štetnih materija i toksina, uključujući proteine povezane sa Alchajmerovom bolešću.
Hroničan manjak sna povećava rizik od kognitivnog propadanja.
Najvažnije je:
- ići na spavanje u isto vreme
- buditi se u isto vreme
- spavati najmanje 7 sati
Dobar san je jedan od najjačih saveznika zdravog mozga.
5. Ostanite društveno aktivni
Socijalna izolacija loše utiče na mozak. Ljudi koji su usamljeni imaju veći rizik od mentalnog propadanja.
Ali nije dovoljno samo dopisivanje preko poruka ili društvenih mreža.
Mozgu je potrebna prava komunikacija - razgovori uživo, razmena mišljenja, diskusije i emocionalna povezanost.
Složeni razgovori dodatno aktiviraju mozak jer zahtevaju:
- koncentraciju
- pažljivo biranje reči
- razumevanje emocija sagovornika
Počnite malim koracima
Ne postoji čarobna pilula protiv demencije, ali postoje navike koje prave ogromnu razliku.
Počnite malim promenama:
- šetnja od 20 minuta dnevno
- manje šećera
- bolji san
- novi hobi
- više razgovora sa ljudima
Demencija je jedna od najvećih briga starosti, ali rizik od njenog razvoja može se značajno smanjiti ako na vreme počnete da brinete o svom mozgu.
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