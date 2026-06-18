Ljubitelji cveća neprestano tragaju za neobičnim biljkama koje će njihovo dvorište ili terasu učiniti posebnim, a jedna vrsta poslednjih godina privlači sve više pažnje zbog nesvakidašnjeg mirisa. Reč je o čokoladnom kosmosu, cvetu koji izgleda atraktivno, a širi miris koji mnoge podseća na pravu čokoladu.

Miris koji osvaja na prvi dah

Zanimljiv cvet, čiji je latinski naziv „cosmos atrosanguineus“, poreklom je iz Meksika i poznat po svojim tamnocrvenim cvetovima koji izgledaju vrlo elegantno. Najveća posebnost čokoladnog kosmosa jeste njegov slatkasti miris koji podseća na čokoladu. Upravo zbog toga postao je omiljen među ljubiteljima neobičnih biljaka, ali i među onima koji žele da njihovo dvorište ili terasa budu drugačiji od svih ostalih.

Iako cvetovi nisu veliki, njihova intenzivna tamnocrvena boja i prijatan miris čine ih veoma upečatljivim.

Uspeva na velikim vrućinama

Za razliku od mnogih ukrasnih biljaka koje teško podnose letnje temperature, čokoladni kosmos odlično uspeva na sunčanim mestima i dobro podnosi vrućine.

Za uspešan uzgoj potrebno mu je dobro drenirano zemljište jer ne podnosi dugotrajno zadržavanje vlage oko korena. Biljka obično raste između 40 i 60 centimetara u visinu i može se saditi direktno u bašti, ali i u saksijama na balkonima i terasama.

U hladnijim krajevima preporučuje se da se tokom zime unese u zatvoren prostor, jer ne podnosi jake minuse.

Spoj tamnih cvetova, prijatnog mirisa i relativno jednostavnog održavanja čini čokoladni kosmos jednom od najzanimljivijih biljaka koje možete posaditi.

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