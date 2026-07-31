Ruže puzavice često imaju naviku da rastu prema visini, ostavljajući prazne i neugledne delove upravo na mestima gde biste želeli najviše cvetova.

Mnogi veruju da raskošni cvetni prizori zahtevaju skupe preparate i mnogo vremena provedenog u stalnom orezivanju, ali prava tajna se nalazi u jednostavnoj promeni pristupa.

Jedan mali zahvat može napraviti veliku razliku i pretvoriti običnu stabljiku u bogatu cvetnu dekoraciju. Kada usvojite ovu tehniku, vaše ruže puzavice mogu ispuniti svaki deo vrta koji želite da ukrasite.

Zašto ruže puzavice rastu samo uvis, a ne šire se

Glavni razlog je pojava poznata kao apikalna dominacija. Najviši pupoljak na grani proizvodi hormon koji usporava razvoj pupoljaka ispod njega, zbog čega oni dugo ostaju neaktivni i izgledaju kao male, čvrste tačkice.

Sve dok grana stoji uspravno, njen vrh ima glavnu kontrolu nad rastom. To se lako može primetiti na terasama i uz ograde: biljka razvija bujne izdanke pri vrhu, dok donji deo ostaje prazan, sa tek nekoliko listova i trnjem.

Nagnite istu tu granu pod pravim uglom i proces rasta se menja. Hormon više ne deluje na isti način, pa se uspavani pupoljci duž cele grane aktiviraju. Svaki od njih počinje da razvija novu bočnu grančicu.

Na tim mladim izdancima formiraće se cvetovi. Umesto jednog cveta na samom vrhu, dobićete čitav niz cvetova koji će prekriti nekoliko metara ograde.

Najčešća greška pri orezivanju ruža puzavica

Mnogi koriste makaze na pogrešan način i uklanjaju sve što strši, misleći da tako pravilno orezuju ruže puzavice. Upravo takav pristup često dovodi do manjeg broja cvetova.

Kod većine sorti ruža puzavica cvetovi se pojavljuju na granama koje su porasle prethodne godine. Kada se ti izdanci uklone u proleće, biljka gubi potencijal za bogato cvetanje tokom sezone.

Snažni izdanci koji izrastaju iz korena predstavljaju osnovu za budući rast i njih ne treba seći. Njih treba pažljivo usmeravati i savijati.

Orezujte samo bočne grančice koje su već završile cvetanje, skraćujući ih na dva do tri pupoljka. Uklonite suve i slabe grane, kao i one koje su tanke poput olovke ili se međusobno dodiruju i oštećuju.

Kako pravilno savijati grane bez oštećenja

Nemojte savijati grane naglim pokretima i na silu. Najbolje je raditi u popodnevnim satima, kada je biljka blago opuštena i grane su elastičnije. Izbegavajte rano jutro, kada su izdanci puni vode i lako pucaju.

Granu prihvatite sa obe ruke i savijajte je polako, u nekoliko manjih pokreta, uz blago okretanje.

Za najbolje rezultate:

Vežite granu kanapom u obliku osmice, tako da vez bude pričvršćen za potporu, a ne direktno za koru

Ostavite malo prostora između grane i oslonca, jer će se tokom sezone grana zadebljati

Spustite vrh grane malo ispod sredine i oblikujte je u blag, savijeni luk prema dole

Razmak između vodoravnih nivoa neka bude približno 40 centimetara

Ako čujete blago pucketanje, odmah prestanite. Ostavite granu nekoliko dana u tom položaju, a zatim nastavite postepeno. Čak i blago oštećena grana često može da se oporavi ako se odmah učvrsti i pravilno postavi.

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