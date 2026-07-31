Dok neki ljudi mesecima odlažu svaku poslovnu odluku i ne napuštaju posao dok nemaju novu ponudu, drugi će bez puno razmišljanja zatvoriti jedno poglavlje i verovati da će se novo otvoriti samo od sebe. Prema astrološkim tumačenjima, jedan horoskopski znak posebno je poznat po tome da ne podnosi osećaj zarobljenosti i da će radije otići u neizvesnost nego ostati na poslu koji ga ne ispunjava.

Astrolozi smatraju da se ta osobina najčešće povezuje sa Strelcem.

Sloboda im je važnija od sigurnosti

Strelci teško podnose rutinu i osećaj da su zapeli na jednom mestu. Kada posao prestane biti izazovan ili osete da više nemaju priliku napredovati, brzo počinju razmišljati o odlasku.

Za razliku od mnogih drugih znakova, neće uvek čekati da pronađu novi posao. Ako procene da ih trenutna situacija čini nesrećnima, spremni su dati otkaz i tek potom tražiti novu priliku.

Veruju da će se snaći

Pripadnici ovog znaka poznati su po optimizmu i veri da će se stvari na kraju posložiti. Upravo zbog toga lakše rizikuju nego većina ljudi.

Čak i kada nemaju detaljan plan, uvereni su da će pronaći način da iskoriste svoje znanje i iskustvo. Mnogi Strelci upravo su zahvaljujući toj hrabrosti promenili karijeru, pokrenuli vlastiti posao ili prihvatili priliku u drugom gradu ili državi.

Ne ostaju tamo gde nisu srećni

Strelci ne vole osećaj da rade samo zbog plate. Važno im je da posao ima smisla, da ih motiviše i pruža osećaj ličnog razvoja.

Ako toga nema, nezadovoljstvo će iz dana u dan rasti, a odluka o odlasku postajaće sve izvesnija. Iako okolina njihove poteze ponekad smatra impulsivnima, oni ih često doživljavaju kao nužan korak prema boljoj budućnosti.

Rizik koji se ponekad isplati

Naravno, horoskopski znak ne određuje kako će neko donositi poslovne odluke. Finansijske okolnosti, životno iskustvo i karakter imaju mnogo veći uticaj. Ipak, astrolozi veruju da upravo Strelci najčešće imaju hrabrosti napustiti siguran posao čak i kada još nemaju spreman plan B.

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