Torta od keksa i malina priprema se za svega nekoliko minuta, a sa stola nestaje još brže.

Postoje kolači koji privuku pažnju svojim izgledom, ali se retko kome jedu ponovo. Ova torta pripada onima koji se pamte i koji nestanu čim se posluže.

Lagani keks, kremasti fil i osvežavajuće maline stvaraju savršenu kombinaciju ukusa. Jednostavna je za pripremu i idealna čak i za one koji ne vole da provode mnogo vremena u kuhinji.

Njena najveća prednost je što je spremna za samo 15 minuta i ne zahteva pečenje. Sočne maline i nežna kremasta tekstura čine je savršenim izborom za tople dane kada želite brz, ukusan i osvežavajući desert.

Sastojci:

500 ml jogurta

500 g keksa

100 g šećera u prahu

200 g šlag krema

250 g svežih ili zamrznutih malina

Priprema:

Keks usitnite rukama ili pomoću oklagije na manje komade. Nema potrebe da ga potpuno sameljete, jer će sitni komadići doprineti lepšoj strukturi i zanimljivijoj teksturi ove kremaste torte.

U većoj posudi sjedinite jogurt i šećer u prahu, a zatim dodajte usitnjeni keks. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete jednoličnu i kompaktnu smesu.

Pripremljenu smesu prebacite u kalup za tortu ili je oblikujte direktno na tacni za serviranje.

Preko cele površine rasporedite maline. Ukoliko koristite zamrznute maline, ostavite ih prethodno nekoliko minuta da se ocede kako bi se uklonio višak tečnosti.

Umutite šlag prema uputstvu sa pakovanja i ravnomerno ga nanesite preko cele torte.

Pre posluživanja ostavite tortu od keksa i malina u frižideru najmanje jedan sat kako bi se dobro ohladila, stegnula i kako bi se ukusi lepo povezali.

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