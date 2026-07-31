Ovan

Energija je usmerena na odnose – moguća su nadmetanja s partnerom ili kolegama. Ključ je u strpljenju i slušanju druge strane. Ljubavne varnice dolaze iz neočekivanih pravaca.

Bik

Fokus je na praktičnim stvarima i ličnoj rutini. Male promene u svakodnevici donose veliki efekat. U emotivnom smislu, stabilnost i pažnja znače više od velikih gestova.

Blizanci

Kreativnost i potreba za zabavom dolaze u prvi plan. Dobro raspoloženje privlači pažnju, a flert se može lako pretvoriti u nešto više. Dobar dan za izražavanje i umetnost.

Rak

Emocije traže sigurnost, a porodična pitanja ili uspomene zauzimaju značajan deo dana. Vreme provedeno u bliskom okruženju ima isceljujući efekat. Unutrašnji glas vodi u pravom smeru.

Lav

Komunikacija je pojačana – moguće su zanimljive razmene poruka ili važni razgovori. Iskazivanje mišljenja donosi dobre rezultate. Ljubav je prisutna kroz reči i pažnju.

Devica

Materijalna sigurnost i lične vrednosti postaju važne. Prilika da se preispita način na koji se koristi novac ili energija. U ljubavi – jednostavnost donosi najviše mira.

Vaga

Lepota, ravnoteža i lični izražaj dominiraju. Sve oči su uprte u tebe, i to ne bez razloga. Ovo je pravi trenutak za lične odluke, transformacije i pozitivne promene.

Škorpija

Potreba za povlačenjem i razmišljanjem o dubljim stvarima donosi odgovore. Intuicija je pojačana. U ljubavi – tajne i neizgovorene emocije postaju jasnije.

Strelac

Društvene aktivnosti i kontakti sa prijateljima donose osveženje. Moguća je inspiracija za novi projekat ili saradnju. U ljubavi – osećaj slobode je presudan.

Jarac

Ambicija dolazi do izražaja. Pojavljuje se prilika za potvrdu znanja ili postignuća. Emotivno – privlače te osobe koje deluju stabilno i sigurno.

Vodolija

Raste želja za promenom, učenjem ili begom iz rutine. Novi horizonti deluju primamljivo. U ljubavi – privlače te neobične priče i ljudi sa stavom.

Ribe

Emocionalna dubina postaje značajna. Moguća su preispitivanja u vezama ili potreba za većom bliskošću. Intuitivno osećaš šta neko želi da kaže – i pre nego što izgovori.

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