Savršeno dvorište sa ujednačenom, gustom i jarko zelenom travom ne mora da zahteva skupe preparate. Rešenje se, prema savetu baštovana, krije u stvarima koje već imate u kuhinji.

Prirodni saveznik za zdrav travnjak

Baštovani ističu da cimet može značajno doprineti zdravlju travnjaka zahvaljujući snažnim antigljivičnim svojstvima. On pomaže da se smanji višak vlage koji pogoduje razvoju gljivica i propadanju trave.

Redovna primena može doprineti gušćem i zelenijem travnjaku. Preporuka je da se jedna kašika mlevenog cimeta pomeša sa pola litra vode i nanese na travnjak ili kritična mesta prskanjem.

Ovaj prirodni rastvor je bezbedan za biljke, decu i kućne ljubimce, a dodatna prednost je što miris cimeta odbija štetočine poput mrava, puževa, zečeva i veverica.

Tajni sastojak iz šolje kafe

Još jedan moćan saveznik za lepši travnjak je talog od kafe. On je bogat azotom, kalijumom i fosforom, ključnim hranljivim materijama za rast trave.

Talog kafe poboljšava strukturu zemljišta, pomaže u zadržavanju vlage i doprinosi gušćem rastu travnjaka. Takođe deluje kao prirodna zaštita od štetočina i pomaže u suzbijanju korova, dok se hranljive materije postepeno oslobađaju i dugoročno hrane travu.

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