Brat princeze Dajane, Čarls Spenser, je po svemu sudeći odreagovao na kontroverznu fotografiju Megan Markl snimljenu na nekadašnjem imanju pokojne princeze.
Vojvotkinja od Saseksa podelila je 23. jula na Instagramu fotografije sa porodičnog „letnjeg odmora“, uključujući i snimak na kom sa princom Harijem, princom Arčijem i princezom Lilibet istražuje imanje ,,Althorp House".
Dajana je svoje tinejdžerske godine provela u Oltorpu, gde je i sahranjena na malom ostrvu.
„Odluka je da Dajana, princeza od Velsa, bude sahranjena na imanju parka Oltorp, gde njenu grobnicu porodica može propisno održavati i gde je njeni sinovi mogu posećivati u privatnosti“, izjavio je Čarls u saopštenju nakon sestrene smrti, prenosi časopis People.
Meganine fotografije su izazvale kritike na internetu, pri čemu su neki fotografije snimljene na nekadašnjem Dajaninom imanju i mestu gde je sahranjena nazvali „sramotnim“, dok su drugi optužili Megan da „zarađuje“ na Dajaninom nasleđu.
Reakcija
Međutim, Čarls je, po svemu sudeći, pružio podršku ovim fotografijama. Ubrzo nakon Meganine objave, i uz njegovu navodnu „saglasnost“, njegova supruga Ket Jarman je podelila sopstvene fotografije sa drugog grobnog mesta.
Umesto Dajaninog počivališta, na fotografijama se našao grob Džona Spensera, bratanca i brata Dajane i Čarlsa, koji je preminuo ubrzo nakon rođenja pre više od šest decenija.
„Danas me je @charles.earl.spencer odveo da vidim grob njegovog brata Džona Spensera, koji je preminuo ubrzo nakon rođenja, 12. januara 1960. godine“, napisala je Jarmanova.
Nastavila je podelivši detalje o njegovom počivalištu. „Sahranjen je u mirnom uglu crkve Svete Marije Magdalene u Sandringemu, pored njihovog dede. Pre nekoliko godina, Čarls je obnovio Džonov nadgrobni spomenik.“
„Crkva se nalazi odmah pored imanja 'Park House', gde su Čarls i njegovi brat i sestre odrasli“, dodala je Jarmanova. „Uživala sam gledajući ove delove Norfoka gde je imao ono što deluje kao veličanstveno srećno detinjstvo!“
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