Keri Maligan je možda u braku sa pevačem, ali je to nije sprečilo da zabrani muziku u svom domu. Markus Mamford je nedavno razjasnio koji razlog stoji iza ovog njenog pravila.
Mamford je tokom gostovanja u epizodi podkasta „SmartLess" od 27. jula priznao da mu muzika skreće pažnju i dekoncentriše ga ako svira u njihovoj kući.
„Pre neki dan smo vodili razgovor. Pravili smo žurku kod kuće. Bio je Kerin rođendan i neko je došao i rekao: ’Ovde nema muzike.’ A ja sam rekao: ’Da, mi zapravo ne puštamo muziku’“, započeo je on.
„Ne mogu da slušam muziku u pozadini jer, kada muzika svira, želim da se udubim i pažljivo je slušam. I jednostavno ne mogu da isključim taj deo mozga. Zato Keri ne voli da muzika svira u kući, jer ja u tom trenutku prestanem da razgovaram“, dodao je Mamford.
On i glumica su se venčali 2012. godine, ali se poznaju još od detinjstva. Upoznali su se u kampu i postali prijatelji koji su pisali pisma jedno drugom, mada su vremenom izgubili kontakt. Mamford i glumica su ponovo stupili u kontakt tek kao odrasli ljudi, pre nego što su se verili.
Par je dobio svoju prvu kćerku Evelin 2015. godine, a zatim i sina po imenu Vilfred 2017. godine. Maliganova je rodila još jednu devojčicu 2023. godine, iako ona i Mamford još nisu podelili njeno ime sa javnošću.
Orden
Mamford je u martu pratio svoju suprugu dok joj je kralj Čarls III uručivao orden Zapovednika Reda Britanskog carstva (CBE). Priznata za svoj glumački talenat, zvezda izabrala je sako sa avangardnim obrtom.
Njena strukirana jakna u boji slonovače imala je visoku kragnu, zakrivljeni donji rub i trodimenzionalni vez po čitavoj površini. Maliganova je uz to iskombinovala široke pantalone sa faltama, lakovane cipele bez štikle, naočare za sunce predimenzioniranog okvira i suptilne viseće minđuše, prenosi InStyle.
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