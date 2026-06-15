Loren Sančez ponovo je privukla pažnju fotografa, kako to samo ona ume. Supruga osnivača Amazona Džefa Bezosa pojavila se na večeri u Parizu u uskoj plavoj haljini koja je istakla njenu figuru i prepoznatljiv modni stil.

Gospođa Bezos fotografisana je prilikom izlaska iz hotela u Parizu, odakle se uputila na večeru. Bivša televizijska novinarka zablistala je u svetloplavoj heklanoj haljini uskog kroja. Model je ukrašen nežnim heklanim detaljima, dok je srebrni drapirani izrez isticao njene mišićave noge.

Posebnu pažnju privukao je upravo providni detalj na donjem delu elegantne haljine koji je otkrivao noge i stvarao efektan utisak tokom hoda. Ovog puta je Loren svoje bujne grudi malo pokrila, a u prvom planu je bila noga koja se kao nehajno videla do pola butine dok je hodala.

Stajling je upotpunila velikim crnim sunčanim naočarima, dijamantskim minđušama i providnom torbicom.

Kosom je skupila u rep sa blagim talasima, a imala je diskretnu šminku. Odabrala je salonke u „nude“ nijansi, a nasmejana je pozirala okupljenim fotografima pre nego što je ušla u automobil koji je čekao ispred hotela.

Veza Loren Sančez i Džefa Bezosa počela je kao ljubavna afera u kojoj su oboje bili u brakovima i varali svoje partnere. Inače su se njihove porodice poznavale i družile. Ozvaničili su vezu 2019. godine, nakon čega su se oboje razveli.

Od tada su jedan od najpraćenijih parova u svetu poznatih, a svako njihovo pojavljivanje privlači veliku pažnju javnosti i medija.

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