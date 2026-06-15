Kada je 24-godišnja studentkinja informatike Petra Pažitka iz nemačkog Braunšvajga nestala 1984. godine, niko nije mogao ni da nasluti da će njena priča postati jedna od najvećih misterija u Evropi.

Nije se pojavila na porodičnom slavlju, nije odgovarala na pozive, a svaki trag joj se izgubio. Policija je pokrenula opsežnu potragu, slučaj je dospeo i u popularnu nemačku emisiju o nerešenim zločinima „Aktenzeichen XY“, ali rezultata nije bilo.

Svi su verovali da je ubijena

Misterija je postala još veća kada je muškarac osuđen za ubistvo četrnaestogodišnje devojčice iz istog kraja priznao i ubistvo Petre. Međutim, nikada nije uspeo da pokaže gde se nalazi telo, pa je kasnije povukao priznanje. Ipak, pošto godinama nije bilo nikakvog traga, Petra je 1989. godine zvanično proglašena mrtvom.

Policija ostala u šoku

Više od tri decenije kasnije dogodio se neverovatan obrt.

Policija u Diseldorfu izašla je na teren zbog prijavljene provale. Žena koja je pozvala policiju predstavila se kao gospođa Šnajder, ali kada su službenici zatražili dokumenta, usledilo je priznanje koje ih je ostavilo bez teksta.

Navodna gospođa Šnajder bila je zapravo Petra Pažitka. Živa. Nakon 31 godine.

Živela bez lične karte, pasoša i računa

Istraga je pokazala da je Petra decenijama živela pod lažnim identitetima u više nemačkih gradova. Nije imala bankovni račun, pasoš, vozačku dozvolu niti zdravstveno osiguranje. Sve je plaćala gotovinom, radila povremene poslove i izbegavala svaki kontakt koji bi mogao da otkrije njen pravi identitet.

Komšije su je opisivale kao povučenu ženu koja gotovo nikada nije razgovarala sa ljudima iz okoline.

Odbila da vidi porodicu

Najveći šok usledio je kada je policija obavestila njenu porodicu da je živa.

Majka i brat navodno su plakali kada su saznali istinu, ali Petra nije želela da ih vidi. Odbila je svaki kontakt sa porodicom i javnošću, a policiji nikada nije detaljno objasnila zašto je odlučila da nestane i započne potpuno novi život.

Ni danas nije potpuno jasno šta ju je navelo da pobegne od svega i svih. Upravo zbog toga slučaj Petre Pažitke i dalje se smatra jednom od najneobičnijih priča o nestanku u savremenoj Evropi.