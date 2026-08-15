Dovoljno je bilo da se iz druge sobe začuje prepoznatljivo okretanje ručice i odmah bi bilo jasno da se sprema kafa. Stari mlin za kafu bio je jedan od predmeta koji su se koristili gotovo svakodnevno, a danas mnoge vraća u kuhinju bake, roditelja i neka mirnija, sporija jutra.

Nije služio kao ukras niti se čuvao samo za posebne prilike. Imao je svoje mesto u kuhinji i bio pri ruci svaki put kada je trebalo samleti kafu za ukućane ili goste.

Kafa se nekada mlela neposredno pre kuvanja

Zrna kafe najčešće su se mlela neposredno pre kuvanja, a količina se određivala prema broju šoljica. Ručica bi se okretala sve dok se zrna ne pretvore u sitan prah, dok bi se miris sveže samlevene kafe širio čitavom kuhinjom.

Mlinovi su uglavnom bili jednostavne izrade, sa drvenim ili metalnim kućištem. Posebno su bili prepoznatljivi modeli od mesinga, sa malom fiokom u koju je padala upravo samlevena kafa.

Zvuk koji mnogi pamte iz detinjstva

Ako ste odrastali uz ovakav mlin, verovatno i danas možete da se prisetite njegovog karakterističnog zvuka.

Karakteristično okretanje ručice i tiho pucketanje zrna dok prolaze kroz mehanizam bili su deo svakodnevnog života. Nekome je taj zvuk najavljivao početak mirnog nedeljnog jutra, nekome dolazak gostiju, a nekome jednostavno trenutak kada se u kući pripremala prva kafa.

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Zbog toga ovaj naizgled običan kuhinjski predmet danas budi mnogo više uspomena nego što bi se moglo očekivati.

Kako se koristio stari mlin za kafu

Zrna su se stavljala kroz otvor na vrhu mlina, nakon čega bi se poklopac zatvorio i ručica počela da okreće. Nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da se kafa samelje do željene finoće.

Nakon korišćenja mlin se najčešće brisao suvom krpom. Nije zahtevao posebno održavanje, zbog čega su pojedini primerci ostajali u upotrebi godinama, a neretko su se prenosili sa jedne generacije na drugu.

Postojali su i modeli kod kojih je bilo moguće podešavati krupnoću mlevenja. Na taj način kafa se mogla prilagoditi različitim načinima pripreme.

Zašto ga neke porodice i danas čuvaju

Danas se ovakvi mlinovi mnogo ređe koriste, ali ih mnoge porodice i dalje čuvaju u vitrini, kredencu ili na polici.

Dovoljno je da ga ugledaju pa da ih podseti na određenu kuhinju, osobu koja je nekada pripremala kafu ili poznati miris koji se širio domom. Upravo zato stari mlin za kafu nije samo predmet iz prošlosti, već i mali deo porodičnih uspomena i priča.

Možda se baš takav mlin još uvek nalazi u vašem domu, među starim stvarima koje nikada niste želeli da bacite.

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