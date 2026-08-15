Dovoljno je bilo da se iz druge sobe začuje prepoznatljivo okretanje ručice i odmah bi bilo jasno da se sprema kafa. Stari mlin za kafu bio je jedan od predmeta koji su se koristili gotovo svakodnevno, a danas mnoge vraća u kuhinju bake, roditelja i neka mirnija, sporija jutra.

Nije služio kao ukras niti se čuvao samo za posebne prilike. Imao je svoje mesto u kuhinji i bio pri ruci svaki put kada je trebalo samleti kafu za ukućane ili goste.

Kafa se nekada mlela neposredno pre kuvanja

Zrna kafe najčešće su se mlela neposredno pre kuvanja, a količina se određivala prema broju šoljica. Ručica bi se okretala sve dok se zrna ne pretvore u sitan prah, dok bi se miris sveže samlevene kafe širio čitavom kuhinjom.

Mlinovi su uglavnom bili jednostavne izrade, sa drvenim ili metalnim kućištem. Posebno su bili prepoznatljivi modeli od mesinga, sa malom fiokom u koju je padala upravo samlevena kafa.

Zvuk koji mnogi pamte iz detinjstva

Ako ste odrastali uz ovakav mlin, verovatno i danas možete da se prisetite njegovog karakterističnog zvuka.