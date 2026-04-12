Sve je delovalo savršeno dok se u život srećnog bračnog para nije umešala fatalna crnka koju mnogi nazivaju najpoznatijom ljubavnicom na svetu.

Razorila je brak između Džefa Bezosa i Mekenzi Skot, a njihov razvod bio je jedan od najskupljih u istoriji, vredan oko 36 milijardi dolara. Iza ove ogromne cifre krije se priča o braku koji je godinama delovao skladno i stabilno.

Njih dvoje su se upoznali početkom 90-ih u jednoj investicionoj firmi u Njujorku. Veza je brzo napredovala – ubrzo su se verili, a 1993. godine i venčali. Nedugo zatim preselili su se u Sijetl, gde je Bezos pokrenuo Amazon iz garaže, uz veliku podršku svoje supruge.

Tokom godina izgradili su i porodicu i poslovno carstvo. Imali su četvoro dece i važili za primer uspešnog para koji je ostvario „američki san“.

Međutim, 2019. godine usledio je šok – objavili su da se razvode nakon 25 godina braka. Vest je odjeknula širom sveta, posebno jer je Bezos tada bio jedan od najbogatijih ljudi na planeti. Kako nisu imali predbračni ugovor, pažnja javnosti bila je usmerena na podelu ogromnog bogatstva.

Na kraju su se brzo dogovorili: Mekenzi Skot dobila je oko 4% akcija Amazona, vrednih oko 36 milijardi dolara, dok je Bezos zadržao kontrolu nad kompanijom.

Iako je razvod formalno prošao bez velikih skandala, mediji su ubrzo otkrili da je Bezos varao svoju ženu nekoliko godina i to sa Loren Sančez koja im je bila kućna prijateljica! Družili su se sa Loren i njenim suprugom. Njihova ljubavna afera započela je 2018. godine, a ubrzo nakon razvoda postala je javna.

Kasnije su Bezos i Loren svoju vezu ozvaničili, a 2025. godine su se i venčali na raskošnoj ceremoniji u Veneciji, koja je trajala nekoliko dana.

