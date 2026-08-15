Punjene paprike iz tiganja odličan su izbor kada želite ukusan domaći ručak, a nemate mnogo vremena za pripremu. Gotove su za oko pola sata, dok paprika za to vreme dovoljno omekša i upije ukuse sočnog fila i aromatičnog sosa.

Ako ste nekada pripremali klasične punjene paprike, znate da njihovo krčkanje može potrajati. Zbog toga je ovaj način pripreme odličan kada vam se jede domaći ručak, ali nemate vremena da provedete sat i po pored šporeta.

Tajna je u pripremi paprika

Za početak očistite pet do šest babura i stavite ih u lonac sa kipućom vodom na oko dva minuta.

Paprike ne treba potpuno skuvati. Dovoljno je da kratko omekšaju kako bi kasnije bile savitljive i kako bi se brže pripremile u tiganju.

Nakon toga ih izvadite rešetkastom kašikom, ali sačuvajte vodu u kojoj su se blanširale. Ona će vam poslužiti za pripremu sosa i doprineti njegovom bogatijem ukusu.

Fil koji ostaje sočan

Za pripremu fila potrebno je oko 400 g mlevenog mesa, jedna sitno iseckana glavica crnog luka i 100 g oprane riže.

Pirinač nije potrebno prethodno kuvati. Ona će se skuvati zajedno sa mesom i tokom pripreme upiti deo ukusnog sosa.

Fil začinite kašičicom soli i sa malo mlevene paprike, a zatim dodajte dve kašike hladne vode. Upravo voda pomaže da fil tokom kuvanja ostane mekan i sočan.

Paprike nemojte puniti do vrha. Ostavite malo prostora kako bi riža imala dovoljno mesta da nabubri tokom kuvanja.

Sve se priprema u jednom tiganju

Napunite paprike pripremljenim filom i poređajte ih u širok i dublji tiganj tako da budu stabilne i da se međusobno ne guraju.

Sipajte vodu u kojoj su se paprike blanširale, tako da doseže otprilike do polovine paprika. Dodajte dve kašike ulja i polovinu konzerve pelata.

Poklopite tiganj i kuvajte na srednjoj temperaturi.

Na ovaj način paprike se postepeno omekšavaju u sosu, dok meso i riža upijaju njegove ukuse i postaju još sočniji.

Ovaj korak nemojte preskočiti

Nakon otprilike 20 minuta pažljivo okrenite paprike kako bi se ravnomerno skuvale sa svih strana.

Kada su paprike dovoljno omekšale, možete da zgusnete sos. Kašiku brašna razmutite u malo hladne vode, pa smesu dodajte u tečnost u tiganju.

Brašno nemojte sipati direktno u vruć sos jer se mogu stvoriti grudvice. Kada se sve dobro sjedini, ponovo poklopite tiganj i ostavite da se kuva još oko pet minuta.

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