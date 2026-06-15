Neka istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno konzumiraju jednu namirnicu imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti i duži životni vek.

Omiljena hrana za dug život

U poslednjih nekoliko godina, istraživanja o dugovečnosti postala su jedan od najvažnijih fokusa naučnika, nutricionista i lekara. Američki istraživač i pisac Den Butner, poznat po svom radu na istraživanju "plavih zona", odnosno regija u svetu gde ljudi žive duže od proseka, otkrio je još jednu zanimljivost - da konzumiranje pasulja svakodnevno može povećati život za čak četiri godine.

"Jedna čaša pasulja dnevno povezana je sa oko četiri dodatne godine. Dakle, ako želite da saznate šta je neka stogodišnjakinja jela kako bi doživela sto godina, morate znati šta je jela tokom celog života, kao devojčica, majka, u srednjim godinama i nakon odlaska u penziju", ističe Den.

Tajna dugovečnosti krije se u ishrani

Butner je tokom godina sprovodio opsežna istraživanja u "plavim zonama", regijama koje se protežu širom sveta, a u kojima ljudi žive značajno duže od proseka. Ove zone obuhvataju: Ikariju u Grčkoj, Okinavu u Japanu, Sardiniju u Italiji, Loma Lindu u Kaliforniji i poluostrvo Nikoja u Kostarici. Analizirajući prehrambene navike, društvene veze i životne stilove ljudi u tim područjima, došao je do ključnih zaključaka o faktorima koji doprinose dugovečnosti.

Jedan od najvažnijih faktora koje je istakao u svojim istraživanjima je ishrana bogata biljnim izvorima hrane, poput povrća, voća, orašastih plodova i, naročito, mahunarki. Pasulj, kao jedan od najpoznatijih predstavnika mahunarki, zauzima centralno mesto u ishrani mnogih ljudi u "plavim zonama".

Naučna istraživanja koja prate ove tvrdnje pokazuju da mahunarke, uključujući pasulj, imaju mnoge zdravstvene koristi koje mogu doprineti dužem životu. Pasulj je bogat vlaknima, proteinima, antioksidansima i mikronutrijentima, a siromašan je zasićenim mastima, što ga čini izuzetno pogodnim za srce i opšte zdravlje. Prema Buettneru, ljudi koji redovno konzumiraju pasulj mogu povećati svoj životni vek za četiri godine.

Utiče na zdravlje srca i dijabetes

Brojne studije pokazuju da ishrana bogata vlaknima i biljnim proteinima može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, koje su glavni uzrok smrti u mnogim razvijenim zemljama. Pasulj snižava nivo lošeg holesterola (LDL) i krvni pritisak, čime doprinosi zdravlju srca. Konzumacija mahunarki poput pasulja povezuje se s manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, raka debelog creva i drugih hroničnih bolesti.

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