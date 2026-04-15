Supruga Džefa Bezosa, Loren Sančez Bezos, u intervjuu za The New York Times je izjavila kako bi volela da ima dete s milijarderom za kojeg se udala prošle godine.

"Imala bih još jedno dete već sutra. Sutra", rekla je i šokirala mnoge, nakon čega je njen portparol pojasnio da ne čeka dete, piše People.

Bezos s bivšom suprugom Mekenzi Skot ima četvoro dece - tri sina i ćerku, dok Loren ima troje dece iz prethodnih veza: sina Niku (25) dobila je s bivšim partnerom Tonijem Gonzalesom, dok je sina Evana (19) i kćer Elu (18) dobila s bivšim suprugom Patrikom Vitselom.

Podsetimo, Bezos se u nju zaljubio dok je još bio u braku s Mekenzi Skot. U to vreme, Sančez je bila udata za Patrika Vitsela.