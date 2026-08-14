Vodicu za ispiranje usta uglavnom držimo pored četkice za zube i koristimo je bez mnogo razmišljanja. Međutim, ova tečnost već decenijama ima reputaciju proizvoda koji ljudi koriste i za neke sasvim neočekivane stvari u kući i ličnoj higijeni.

Zanimljivo je da istorija pojedinih poznatih antiseptičkih vodica seže još u 19. vek. Prvobitno nisu ni bile zamišljene isključivo za osvežavanje daha, već kao antiseptička sredstva, a tek kasnije su postale deo svakodnevne oralne higijene.

Protiv neprijatnog mirisa ispod pazuha

Jedan od trikova koji već dugo kruži jeste da se mala količina vodice nanese na tufer ili komadić vate i njime prebriše koža ispod pazuha. Ideja je da antiseptički sastojci mogu privremeno da smanje broj bakterija koje doprinose nastanku neprijatnog mirisa.

Ipak, ovo nije zamena za dezodorans, a vodice koje sadrže alkohol ili druge nadražujuće sastojke mogu da iritiraju osetljivu kožu. Nikako ih ne treba nanositi neposredno posle brijanja niti na oštećenu kožu.

Vodica za usta i gljivice na stopalima

Možda ste čuli i savet da se vodica koristi protiv gljivica na stopalima. Iako neki njeni sastojci imaju antiseptičko dejstvo, na ovaj kućni trik ne bi trebalo računati kao na terapiju gljivične infekcije. Ako postoji svrab, perutanje, crvenilo ili promene na noktima koje ne prolaze, mnogo je sigurnije koristiti odgovarajući preparat i potražiti savet farmaceuta ili lekara.

Može da posluži i u kupatilu

Još jedan stari trik nema veze sa kožom. Mala količina vodice za usta ponekad se sipa u WC šolju, ostavi kratko da odstoji, a zatim se šolja očisti četkom i ispere. Može da ostavi svežiji miris, mada, naravno, nije zamena za sredstvo namenjeno dezinfekciji toaleta.

Dakle, bočica koju većina nas koristi samo nekoliko sekundi nakon pranja zuba može imati još poneku praktičnu namenu. Samo je važno napraviti razliku između bezazlenog kućnog trika i lečenja zdravstvenog problema.