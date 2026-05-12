Pevačica i glumica Dženifer Lopez još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena sveta. Njeno poslednje pojavljivanje na crvenom tepihu privuklo je ogromnu pažnju, ali ovog puta u centru interesovanja je bio modni trend koji sve više osvaja poznate dame – vatreno crvena haljina.

Latino diva Dženifer Lopez pojavila se u u Los Anđelesu na događaju „The Roast of Kevin Hart“, održanom u okviru festivala „Netflix Is A Joke“.

Za ovu priliku odabrala je upečatljivu monohromatsku kombinaciju u jarko crvenoj boji, koja poslednjih sezona postaje jedan od najvećih trendova večernje mode.

Nosila je usku midi haljinu sa okruglim izrezom, dok je asimetrična suknja sa naborima dodatno naglasila eleganciju i dinamiku čitavog izgleda.

Zašto crvena haljina postaje zamena za crnu

Modni stručnjaci sve češće ističu da vatreno crvena haljina postaje moderna alternativa klasičnoj crnoj haljini.

Razlog je jednostavan – crvena boja privlači pažnju bez potrebe za previše detalja ili komplikovanih modnih dodataka. Dovoljni su jednostavan kroj, dobra silueta i nekoliko pažljivo odabranih aksesoara da kombinacija izgleda luksuzno i elegantno.

Za razliku od crne, crvena ostavlja mnogo snažniji i upečatljiviji utisak, zbog čega je sve popularnija na crvenim tepisima i svečanim događajima.

Luksuzni detalji upotpunili glamurozno izdanje

Poznata po ljubavi prema luksuznim torbama, Dženifer Lopez je svoj stajling upotpunila malom crvenom prošivenom torbom modne kuće „Chanel“.

Zlatni detalji na torbi savršeno su se uklopili uz nakit koji je nosila – masivne narukvice, prstenje i dijamantske detalje.

Kombinaciju je dodatno podigla mrežastim sandalama sa otvorenim prstima brenda „Femme LA“ i roze avijatičarskim naočarima sa zlatnim okvirom.