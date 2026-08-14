Iako kuhinjsko đubre obično ima neprijatan miris tokom cele godine, to može biti posebno primetno tokom toplijeg vremena. Letnje navike — poput kuvanja za više ljudi, pripremanja mesa i morskih plodova za roštilj i ubacivanja svežih namirnica u obroke — brže pune vašu kantu za smeće (i to hranom koja jače miriše), dok letnja visoka temperatura i vlažnost vazduha ubrzavaju truljenje i omogućavaju mirisima da se duže zadržavaju.

Stručnjaci za čišćenje kažu da je smanjenje neprijatnih mirisa iz kuhinjske kante za smeće jednostavan i jeftin proces. U nastavku delimo njihove lake tehnike kako bi vaša kanta ostala bez neprijatnih mirisa, a čitav dom mirisao sveže tokom cele sezone.

Zašto kuhinjsko đubre jače miriše leti

U bilo kom godišnjem dobu, vaše kuhinjsko đubre imaće neprijatan miris kako sirovi sastojci, ostaci obroka i druga hrana počnu da se razlažu i trule. „Kada se hrana razlaže, bakterije i drugi mikrororganizmi oslobađaju taj loš miris koji obično povezujemo sa pokvarenom hranom“, kaže Alisa Sokolovski, predsednica i generalna koinizvršna direktorka kompanije ,,AspenClean" za sajt Martha Stewart.

Bakterije i gljivice bujaju na otpadu i ostacima hrane, stvarajući arome koje nas upozoravaju na truljenje hrane. „Kada se mikroorganizmi hrane ostacima hrane, oni oslobađaju gasove poput vodonik-sulfida (koji daje miris pokvarenih jaja), amonijaka i organskih jedinjenja“, kaže Melisa Vitulski, direktorka za brend standarde i operativnu podršku u kompaniji ,,Merry Maids".

Letnje vreme utiče na ovaj proces na nekoliko načina: više temperature uzrokuju da se hrana brže razlaže, a povećana vlažnost dodaje vlagu unutar kese, omogućavajući vazduhu da zadržava i širi mirise (i dobre i loše). „Toplije temperature mogu ubrzati razlaganje hrane, što omogućava bakterijama koje izazivaju mirise da brže rastu“, kaže Skot Benson, direktor operacija u kompaniji ,,The Cleaning Authority". „Veća vlažnost vazduha može učiniti da se mirisi zadržavaju duže nego što bi u suvljim uslovima.“

Kako smanjiti neprijatne mirise iz kante za đubre

Iako stručnjaci preporučuju nekoliko specifičnih tehnika za blokiranje ili smanjenje neprijatnih mirisa iz kante za đubre, svaka tehnika podržava isti opšti cilj: smanjenje toplote u vašoj kanti za đubre. „Naša najveća preporuka za sprečavanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskog smeća jeste da smeće držite na hladnom“, kaže Sokolovska. „Ovaj trik je izuzetno jednostavan, a veoma efikasan. Deluje zato što niže temperature usporavaju proces koji uopšte dovodi do toga da ostaci hrane počnu da smrde. Da biste smanjili mirise, vaš cilj je da ostatke hrane držite na hladnom, zatvorene i što je moguće suvlje, a sve to će pomoći da se uspori razlaganje hrane.“

Držite kantu podalje od direktnog sunca

Iako raspored u svakoj kuhinji ne omogućava da promenite lokaciju kante za đubre, izbor mesta podalje od svetlih prozora snižava temperaturu i usporava truljenje sadržaja. „Pobrinite se da vaša kuhinjska kanta bude podalje od direktne sunčeve svetlosti i na hladnijem mestu“, kaže Sokolovska.

Ne stavljajte toplu hranu u đubre

Ubacivanje još uvek tople hrane u kantu za smeće najjednostavniji je način da garantujete neprijatne mirise. „Bacanje tople hrane u smeće zagrejaće sav sadržaj koji se već nalazi u kanti, uzrokujući da se mirisi pojave brže“, kaže Sokolovska. „Pored toga, topla hrana će verovatno stvoriti paru, što samo stvara dodatnu vlagu unutar kante.“ Umesto toga, sačekajte da ostaci vašeg obroka dostignu sobnu temperaturu pre nego što ih ubacite u kantu.

Umotajte ostatke

Koristite manje plastične kese, plastičnu foliju, papirne kese ili papir za hranu da pokrijete ostatke obroka, kore od voća, praznu ambalažu od mesa i drugo smeće koje posebno jako miriše. Dodatna prepreka između hrane i vazduha pomaže da se mirisi drže pod kontrolom. „Ako su ostaci koje bacate vlažni ili imaju jak miris, savetujemo vam da ih umotate pre nego što ih odložite“, kaže Sokolovska. „To će pomoći da se zadrže njihovi mirisi, sprečiti curenje i držati muve podalje.“

Neki od najvećih krivaca za loše mirise uključuju ribu, meso, mlečne proizvode i jaja; povrće sa visokim sadržajem sumpora, poput brokoliјa i karfiola; i sočno voće, poput bobica i dinje.

Zamrznite ostatke

Temperature ispod nule sprečavaju truljenje ostataka hrane — tako da ih, čuvanjem u zamrzivaču, uopšte ne morate ni osetiti. „Jedan od najefikasnijih trikova za smanjenje neprijatnih mirisa iz kuhinjskog đubra jeste zamrzavanje ostataka“, kaže Sokolovska. „Posebno preporučujemo da zamrznete kožu ribe, oklope morskih plodova, odsečke mesa i drugu hranu koja verovatno stvara jake mirise. Stavite ove ostatke u jasno označenu posudu i bacite ih tek kada iznosite ostatak đubra.“

Postavite posudu za kompost

Posuda za kompost na radnoj površini je održiva alternativa punjenju plastičnih kesa smrdljivim ostacima hrane. „Uklanjanje ostataka hrane iz smeća potpuno eliminiše primarni izvor letnjih neprijatnih mirisa“, kaže Vitulska. „Držite hermetički zatvorenu posudu za kompost sa ugljenim filterom na radnoj površini kako bi kuhinja ostala bez neprijatnih mirisa.“

Sokolovska takođe preporučuje korišćenje posude za kompost — posebno one veličine koja odgovara lako dostupnom mestu, kako bi bila praktična za pražnjenje (i kako sama ne bi stvarala neprijatne mirise). „Za kompostiranje izaberite malu posudu koja se lako čisti“, kaže ona. „To će vam osigurati da je često praznite, smanjujući verovatnoću da jaki mirisi ispune vaš dom.“

Često praznite kantu za smeće

Ako su kuhinjski mirisi problem u vašem domu tokom leta, nemojte čekati nedeljno odnošenje smeća da biste ispraznili kantu. Naši stručnjaci preporučuju uklanjanje kese i njenu zamenu na svakih jedan do tri dana, čak i ako nije puna.

Očistite kantu

Neka vam cilj bude da kanti za smeće pružite rutinsko čišćenje svaki put kada je ispraznite, a temeljno čišćenje dva do četiri puta mesečno. Benson preporučuje domaću mešavinu: „Za temeljno čišćenje pomešajte jedan deo sirćeta, jedan deo vode i nekoliko kapi blagog deterdženta za sudove u flaši sa raspršivačem“, kaže on. „Poprskajte i unutrašnjost i spoljašnjost kante. Za sve skorele ostatke hrane možda ćete morati da upotrebite četku za ribanje. Potpuno isperite kantu za đubre i prebrišite je da bude suva.“

Održavajte kantu čistijom za sledeću rundu otpadaka tako što ćete dno nove kese obložiti papirnim ubrusom kako bi upio kapljice i curenje, i posuti sodu bikarbonu u kantu ili kesu kako bi upila blage mirise.

Izaberite kantu sa poklopcem koji dobro prijanja

Poklopac kante za đubre zadržava mirise i sprečava voćne mušice da uđu (ili izađu), ali zatvorenost takođe sprečava protok vazduha, stvarajući toplije okruženje koje podstiče brže truljenje hrane. „Poklopac može pomoći da se mirisi ne šire po vašem domu, ali može lakše zarobiti toplotu i vlagu unutar kante“, kaže Benson. „To može zahtevati češće čišćenje.“ Ako se odlučite za poklopac, obavezno ga uključite u svoju rutinu nedeljnog brisanja i temeljnog čišćenja. „Obratite pažnju na sve prskotine sa donje strane poklopca, jer se one ponekad mogu prevideti i doprineće ukupnom neprijatnom mirisu“, kaže Benson.

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