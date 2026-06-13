Ovan

Ove nedelje su važna vaša osećanja, iako to često zanemarujete. Vreme je da se malo usporite i preispitate odnose sa bliskima. Ne morate uvek biti najjači, dozvolite sebi ranjivost. Zdravlje je odlično.

Bik

Vi umete da čekate, ali ove nedelje prilike traže brzu reakciju. Ako vam se ponudi nešto novo na poslu ili u privatnom životu – prihvatite. Ne analizirajte previše, srcem ćete znati šta je za vas. Problemi sa ženskim organima.

Blizanci

Komunikacija je vaš teren, ali sada birajte reči pažljivo. Moguće su nesporazumi sa partnerom ili prijateljima. Budite jasni i direktni. Tako ćete izbeći nepotrebne komplikacije. Zdravlje je stabilno.

Rak

Vreme je da se više posvetite sebi i svom telu. Neka vas ova nedelja podseti koliko je važna briga o zdravlju i unutrašnjem miru. Porodica vas može dodatno opteretiti, ali vi odlučujete koliko toga nosite.

Lav

Ovo je vaša nedelja! Sjajite, privlačite pažnju i imate šansu da zablistate tamo gde ste najjači – u srcu i autentičnosti. Ljubavni susret ili lepa vest oko posla može vas dodatno podići. Mogući problemi sa kičmom.

Devica

Potrebna vam je tišina i distanca od tuđih problema. Nedelja je idealna za detoks – i fizički i emotivni. Ako osećate preopterećenost, to je znak da treba da reorganizujete prioritete. Problemi sa novcem.

Vaga

Vaša potreba za ravnotežom biće na testu. Bićete povučeni između svojih želja i obaveza prema drugima. Nemojte se potpuno povinovati, vi imate pravo na svoje ,,ne" i svoje granice. Spavajte duže.

Škorpija

Osećate da se nešto kuva ispod površine – i jeste tako. Intuicija vam je snažna, pa slušajte sebe više nego ikada. Moguće su važne uvide kroz snove ili iznenadne poruke. Osoba u znaku Ovna vas kontroliše.

Strelac

Vreme je da malo usporite. Vaš optimizam vas često vodi ka novim planovima, ali ova nedelja vas uči da završite započeto. Ne bežite od odgovornosti koju ste sami tražili.

Jarac

Ova nedelja je poslovno značajna. Ako želite promenu ili unapređenje, sad je trenutak da to pokrenete. Privatno, proverite da li ste previše distancirani od voljenih. Bliskost je takođe odgovornost.

Vodolija

Vreme je da se odvojite od prošlosti. Pojaviće se neko ili nešto što Vas podseća na stare obrasce, ali vi birate drugačije. Dajte sebi dozvolu da krenete novim putem, čak i ako je nepoznat.

Ribe

Emocije su pojačane, a vi ste posebno osetljivi. Ne krivite sebe ako Vam treba više odmora i samoće. Kreativnost vam je naglašena – pišite, slikajte, sanjajte. To je vaša lekcija ove nedelje.

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