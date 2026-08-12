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Pasulj kao iz restorana bez zaprške: Jedan sastojak iz tegle pravi savršenu gustinu

Uživajte bez suvišnih kalorija

Autor:  Slobodanka Ćorić
12.08.2026.17:10
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Pasulj kao iz restorana bez zaprške: Jedan sastojak iz tegle pravi savršenu gustinu
ducu59us/Shutterstock
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Ako želite laganiji pasulj bez brašna i težine u stomaku, postoji jednostavan trik. Umesto zaprške, dodajte kašiku senfa pred kraj kuvanja, on prirodno zgusne čorbu i poveže ukuse, bez suvišnih kalorija.

Za još bolju teksturu, ubacite šargarepu, krompir i celer, pa ih na kraju izgnječite i vratite u lonac. Tako dobijate gustinu na prirodan način.

Mali savet: pasulj će biti lakši za varenje ako ga kratko prokuvate sa malo sode bikarbone, pa tu vodu prospete i nastavite kuvanje u novoj.

Rezultat je ukusan, lagan i savršeno gust pasulj - bez klasične zaprške.

Pasulj će biti lakši za varenje ako ga kratko prokuvate sa malo sode bikarbone, pa tu vodu prospete i nastavite kuvanje u novoj.

Rezultat je ukusan, lagan i savršeno gust pasulj - bez klasične zaprške.

 
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