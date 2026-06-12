Beli pirinač, namirnica koja se jede širom sveta, često je predmet rasprava o svojoj nutritivnoj vrednosti. Iako može biti deo uravnotežene ishrane, važno ga je konzumirati umereno zbog visokog udela ugljenih hidrata i kalorija. S druge strane, kuvanjem i hlađenjem belog pirinča stvara se otporni skrob koji pogoduje zdravlju creva, a prirodno ne sadrži gluten, piše Health.com.

Izvor brze energije

Beli pirinač izvrstan je izvor ugljenih hidrata koji telu osiguravaju brzu energiju. Porcija od jedne šoljice kuvanog belog pirinča sadrži oko 45 grama ugljenih hidrata, koje telo razgrađuje u glukozu, primarni izvor goriva za sve telesne funkcije. Ipak, budući da je reč o rafinisanoj žitarici, telo je brzo vari, što može dovesti do naglog porasta šećera u krvi.

Pirinač je prirodno bezglutenska namirnica. Gluten je protein prisutan u žitaricama poput pšenice, ječma i raži. Ishrana bez glutena ključna je za osobe s celijakijom, autoimunom bolesti koja oštećuje tanko crevo, a može pomoći i onima s osetljivošću na gluten.

Doprinos zdravlju kostiju i creva

Jedna šoljica kuvanog belog pirinča osigurava 19 miligrama magnezijuma, minerala koji učestvuje u više od 300 biohemijskih reakcija u telu. Magnezijum pomaže u očuvanju koštane mase i gustine te štiti od gubitka mišićne mase povezanog sa starenjem.

Zanimljivo je da način pripreme pirinča može uticati na njena svojstva. Kuvanjem i naknadnim hlađenjem skrobnih namirnica poput belog pirinča stvara se takozvani otporni skrob. Reč je o složenom ugljenom hidratu koji deluje kao prebiotik, odnosno hrana za korisne bakterije u crevima, čime podupire njihovo zdravlje.

Nutritivna vrednost

Jedna šoljica kuvanog belog pirinča sadrži otprilike 205 kalorija. Od toga je 0,44 grama masti, 44,6 grama ugljenih hidrata, 0,63 grama vlakana i 4,25 grama proteina. Ne sadrži dodate šećere, a količina natrijuma je zanemariva, svega 1,58 miligrama.

Osim toga, pirinač je izvor i drugih važnih nutrijenata poput fosfora i selena. Fosfor je mineral ključan za zdravlje kostiju i zuba, dok je selen potreban telu u malim količinama za stvaranje antioksidativnih enzima koji štite ćelije od oštećenja.

Smeđ ili beli pirinač: Koji je zdraviji?

Smeđ pirinač često se smatra zdravijom opcijom jer sadrži više hranljivih materija, uključujući vitamine B grupe i vlakna. Kao celovita žitarica, smeđ pirinač zadržava sve delove zrna - mekinje, klicu i endosperm - a time i sve nutrijente. Kod proizvodnje belog pirinča uklanjaju se mekinje i klica, a s njima i većina vlakana, vitamina i minerala. Preostaje samo skrobni endosperm.

Mogući rizici

Iako je generalno siguran za konzumaciju u umerenim količinama, beli pirinač nosi i neke rizike. Prirodno sadrži arsen, toksični element koji može uzrokovati mučninu, povraćanje i proliv. Količina arsena može se smanjiti do 57 odsto temeljnim pranjem pirinča pre kuvanja i kuvanjem u čistoj vodi.

Prekomerna konzumacija belog pirinča može dovesti do naglih skokova šećera u krvi i insulina, što dugoročno može povećati rizik od razvoja dijabetesa. Takođe, celovite žitarice poput smeđeg pirinča bolji su saveznik u održavanju telesne težine od rafinisanih žitarica.

Saveti za pripremu

Beli pirinač vrlo je svestran i može se uklopiti u brojna slana i slatka jela. Možete ga dodati u supe i variva od povrća ili poslužiti kao jednostavan prilog. Odličan je kao baza za činije s nemasnim proteinima i povrćem.

Za doručak ga možete umešati u kajganu s jajima ili biljnim zamenama za jaja, začinskim biljem i povrćem. Takođe može poslužiti kao zamena za ovsene pahuljice u toploj ili hladnoj kaši s voćem, orašastim plodovima i semenkama. U poslasticama se koristi za pripremu pirinča na mleku, lepljivog pirinča s mangom ili slatkog kokosovog pirinča.

Video: