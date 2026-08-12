Tri horoskopska znaka su konačno ponovo srećna 13. avgusta 2026. godine. Pomračenje Sunca u Lavu dostiglo je vrhunac juče, ali njegov pozitivan uticaj osećamo i u četvrtak.

Ovaj dan nosi čistu pozitivnu energiju. Jurili sto na sat i već nam je uveliko potrebno nešto zabavno što će nas ispuniti nadom. Sezona radosti je počela, a ovi astrološki znaci je koriste na najbolji mogući način. Lav se ne šali kada donosi dobre vibracije, a naša je dužnost da tu baklju nosimo dalje.

Lav

Onog trenutka kada osetite da stvari idu nabolje, odmah menjate kurs, Lave. Drugim rečima, prepoznajete savršen trenutak da promenite svoj stav i pratite taj instinkt. Niste neko ko pušta da dobra prilika propadne, posebno ne tokom vaše sopstvene sezone.

Nakon Pomračenja Sunca u vašem znaku, dobijate pravi ukus tog stanja koje donosi pomračenje. Drugim rečima, vidite šta vam stoji na putu i sada samo čekate da se to ukloni. Veoma simbolično.

Kada pređete na drugu stranu, ne možete a da ne osetite kao da se dešava nešto veoma posebno i ispunjeno ljubavlju. Vaša snaga je na vrhuncu i spremni ste da podelite svoje srce sa ljudima u svom životu. Osećate se srećnije nego što ste se osećali već duže vreme. Uživaćete!

Strelac

Vama nije potrebno mnogo da napunite baterije, Strelče. Nakon Pomračenja Sunca u Lavu, osećate se osnaženo. U četvrtak koristite ovu pozitivnu snagu da promenite tok svoje sudbine.

Stvari vam trenutno idu dobro. Lako je zaboraviti loša vremena kada živite u dobrim, ali pomračenje je ukazalo na to da stvari nisu uvek tako pozitivne. To povećava vašu zahvalnost za trenutni trenutak.

Osećate se tako dobro tokom ovog tranzita da počinjete da verujete da će se sve promeniti nabolje. Vidite kako se i drugi osećaju srećnije, a to i vas same čini radosnim. Možda konačno dobijate taj zasluženi predah. Bilo je i vreme!

Jarac

Pitali ste se šta se dešava poslednjih nekoliko dana, Jarče. Zatim, nakon što Pomračenje Sunca u Lavu pogodi pravi trenutak, shvatate da je sve ovo vodilo ka eri radosti. Sreća je delovala nedostižno neko vreme, tako da su ovo sjajne vesti.

Čak i kada je bilo teško, ni na minut niste posumnjali da se sprema nešto lepo. Imali ste veru da ste na putu ka nečemu dobrom i bili ste u pravu. Sada ste zahvalni što vam se to konačno dešava.

Život nije uvek ovako lak. Zapravo, skoro nikada nije, ali s vremena na vreme dobijemo predah. Dobijamo priliku za sezone radosti i smeha, a čini se da je došao red na vas. Uživaćete, navodi Your Tango.

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