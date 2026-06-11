Na Netflix je stigao film koji se poslednjih meseci često spominjao među ljubiteljima romantičnih komedija. Reč je o ostvarenju "Romansa u kancelariji" (Office Romance), u kojem glavne uloge tumače Dženifer Lopez i Bret Goldstajn. Iako su najave sugerisale osveženje žanra i nešto odvažniji pristup, prvi utisci stranih kritičara pokazali su se prilično podeljenima.

Dženifer Lopez publika već decenijama povezuje s uspešnim romantičnim naslovima poput "Maid in Manhattan" i "The Wedding Planner", no njen novi film nosi oznaku R, što znači da je namenjen odrasloj publici zbog eksplicitnijeg jezika i pojedinih scena.

Radnja prati Džeki Kruz, uspešnu direktorku aviokompanije koja je u potpunosti posvećena poslu. Njena svakodnevica menja se dolaskom Danijela, ambicioznog britanskog advokata kojeg glumi Bret Goldstajn, poznat po ulozi u seriji Ted Laso. Njihov profesionalni odnos postupno prerasta u nešto više, no kritičari smatraju da film nije u potpunosti iskoristio potencijal te priče.

Britanski The Guardian ocenio je da filmu nedostaje ravnoteža između romantike i humora te ga opisao kao ostvarenje koje deluje previše uglađeno i predvidljivo. Posebno su pohvalili Dženifer Lopez, dok su za odnos glavnih likova zaključili kako mu nedostaje uverljiva hemija.

Sličan ton zauzeo je i The Hollywood Reporter, istakavši da se film previše trudi da ostavi utisak modernog romantičnog hita. Kritičari su kao jedan od problema naveli i humor koji ne uspeva prirodno spojiti britanski stil šale s američkim korporativnim okruženjem u kojem se radnja odvija.

Još oštriji bio je IndieWire, koji je film opisao kao vizualno doteranu, ali sadržajno površnu romantičnu komediju. Iako su priznali da početna ideja ima potencijala, smatraju da razvoj odnosa među likovima ostaje nedovoljno razrađen. Deadline je pak primetio da film pokušava da pomera granice klasičnog rom-com formata, približavajući se više provokativnoj komediji za odrasle.

Najviše rasprava izazvala je upravo oznaka R, od koje su mnogi očekivali zreliji i smeliji humor. Umesto toga, deo kritičara smatra da se film uglavnom oslanja na psovke i se*sualne aluzije, bez stvarne dubine ili svežine koja bi opravdala takav pristup.

Uprkos rezervama stručnjaka, "Romansa u kancelariji" mogla bi pronaći svoju publiku zahvaljujući atraktivnoj glumačkoj postavi. Uz Lopez i Goldstajna, u filmu se pojavljuju Bredli Vitford i Edvard Džejms Olmos, koji s Dženifer Lopez ponovo sarađuje godinama nakon filma Selena.

Film je od danas dostupan na Netflixu, a hoće li osvojiti gledaoce uprkos podeljenim kritikama, pokazaće reakcije publike u narednim danima.

Video: