Keti Peri je tokom boravka u Rimu privukla pažnju javnosti kada je posetila čuvenu "Fontanu di Trevi" i u njoj ubacila svoju kreditnu karticu, tvrdeći da to radi za sreću. Snimak tog trenutka objavila je na društvenim mrežama, gde se vidi kako u šali traži "novčić" i govori da želi da donese sebi sreću, nakon čega je karticu nakratko stavila u vodu i odmah je izvukla.

Objava je izazvala brojne reakcije fanova. Mnogi su situaciju shvatili kao šaljiv i neobičan potez, dok su drugi reagovali duhovitim komentarima.

U istom periodu, Keti je podelila i snimke sa privatnog nastupa u Rimu, gde je izvodila svoje poznate pesme.

Fontana di Trevi inače je jedno od najposećenijih mesta u Rimu, gde turisti tradicionalno bacaju novčiće za sreću, a prikupljeni novac se donira u humanitarne svrhe.

Objava je došla u trenutku kada se pevačica našla i u javnosti zbog ozbiljnijih optužbi koje je njen tim negirao, nazvavši ih netačnim.