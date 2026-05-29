Džoun Kjuzak privukla je pažnju javnosti nakon više od decenije na crvenom tepihu, navodi People.

Poznata glumica pojavila se na londonskoj premijeri filma ''Toy Story 5'', čime je zabeležila svoj prvi veliki javni izlazak nakon čak 11 godina. Na događaju održanom u prestižnom bioskopu Odeon Luxe Leicester Square 63-godišnja zvezda pokazala je da bez problema može da parira mnogo mlađim koleginicama kada je reč o stilu i eleganciji.

Kjuzak je za tu priliku odabrala besprekornu kombinaciju klasične bele košulje i duge crne suknje visokog struka koja je pratila liniju tela i završavala efektnim šlepom. Celokupni izgled upotpunila je upečatljivim crnim naočarima, diskretnim nakitom i srebrnim satom, dok je kosu nosila u svojoj prepoznatljivoj kratkoj bob-frizuri sa šiškama.

Na premijeri se družila s kolegama iz omiljene Piksarove franšize, uključujući Toma Henksa, Tima Alena, Gretu Li i Tonija Hejla, a fotografima je pozirala i sa suprugom Ričardom Burkom, s kojim je u braku od 1996. godine.

U novom nastavku animiranog hita Kjuzak ponovo pozajmljuje glas omiljenoj kaubojki Džesi, jednom od najpopularnijih likova iz serijala.

Iako je tokom karijere ostvarila brojne zapažene uloge te zaradila dve nominacije za Oskara za filmove ''Zaposlena devojka'' i ''In & Out'', poslednjih godina svesno se povukla iz holivudskog života. Sa suprugom i porodicom živi u Čikagu, gde vodi mirniji život daleko od reflektora. Vlasnica je prodavnice za uređenje doma i poklone Judy Maxwell Home u Čikagu.

Mnogi Džoun Kjuzak pamte i po ulozi Pegi Fleming u romantičnoj hit komediji ''Odbegla mlada'' iz 1999. godine, u kojoj je glumila najbolju prijateljicu lika Džulije Roberts. Film je tada ponovo spojio Roberts i Ričarda Gira, jedan od omiljenih filmskih parova 90-ih.

Njen povratak na crveni tepih izazvao je veliko oduševljenje među obožavateljima, a mnogi su se složili da Džoun danas izgleda jednako šarmantno i autentično kao i u vreme najveće slave.

