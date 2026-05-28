U Budimpešti je uhapšen 27-ogodišnji muškarac iz Jordana koji je osumnjičen da je ukrao podatke bankovne kartice slavnog glumca Džonija Depa i sa njegovog računa potrošio oko 600.000 evra!

Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da Džoni Dep navodno više od dve godine nije primetio da mu novac nestaje sa računa. Sumnjive transakcije otkrivene su tek kada ih je banka označila kao neuobičajene.

Istraga je pokrenuta početkom godine nakon što je jedna američka finansijska institucija kontaktirala mađarsku kancelariju FBI zbog nelegalnih isplata sa računa svog klijenta. Ubrzo je utvrđeno da je reč upravo o poznatom holivudskom glumcu.

Prema dosadašnjim informacijama, istražitelji proveravaju čak 308 transakcija koje su obavljene između januara 2024. i decembra 2025. godine. Ukupna šteta procenjuje se na oko 620 hiljada evra.

Za sada nije poznato na šta je novac trošen, a istraga o celom slučaju i dalje traje.

