Keli Klarkson ima prijatelja u Riti Vilson.

Voditeljka (44) je u sredu, 27. maja postala emotivna u epizodi emisije „The Kelly Clarkson Show“ kada je njena gošća Vilsonova (69), rekla koliko ceni Klarksonovu zbog njenog doprinosa zabavi, uoči završetka tok-šou programa.

„Samo želim da kažem jednu stvar pre nego što završimo“, rekla je Vilsonova.

„Želim da ti zahvalim za sve godine tokom kojih vodiš svoju emisiju“, nastavila je glumica. „Želim da ti zahvalim što si doslovno promenila pravila igre kada je reč o dnevnom televizijskom programu. Zbog toga što voliš muziku. Što si donela toliko muzike u dnevni program i podelila je sa nama. Tvoj glas, tvoji talenti, talenti drugih ljudi i tvoj neverovatan bend. Zaista želim da ti zahvalim, jer je to mnogo promenilo moj život. Hvala ti, Keli.“

Publika je aplaudirala toplim rečima Vilsonove, a Klarksonova se rasplakala i kroz osmeh izgovorila: „Dobro sam.“

Zatim je ustala sa stolice, prišla gošći i zagrlila je.

„O, moj Bože!“, rekla je Klarksonova kroz šalu: „Ja sam kao: ‘Isključite to!’ Sve je u redu.“

Kraj emisije

Voditeljka je u februaru objavila da će se njena emisija završiti nakon jesenje sezone kako bi mogla da stavi svoju decu na prvo mesto.

Sa svojim pokojnim bivšim suprugom Brendonom Blekstokom ima dvoje dece — ćerku River Rouz, rođenu 2014. godine, i sina Remingtona Aleksandera, rođenog 2016. Menadžer talenata je preminuo od raka u avgustu 2025. godine u 48. godini.

„Imala sam neverovatnu sreću da radim sa tako izuzetnom grupom ljudi na emisiji ‘The Kelly Clarkson Show’, kako u Los Anđelesu tako i u Njujorku“, napisala je Klarksonova u saopštenju objavljenom tada na svom Instagram nalogu.

Nakon što se osvrnula na prethodnih sedam sezona „zajedno sa najboljim bendom i ekipom kojoj se čovek može nadati, svim talentovanim i inspirativnim ljudima koji su sa nama delili svoje vreme i živote“, kao i fanovima i NBC-ju, objavila je vest.

„Ovo nije bila laka odluka, ali ova sezona će biti moja poslednja kao voditeljke emisije ‘The Kelly Clarkson Show’“, nastavila je. „Povlačenje iz svakodnevnog rasporeda omogućiće mi da prioritet dam svojoj deci, što deluje neophodno i ispravno za sledeće poglavlje naših života.“

Klarksonova je detaljnije govorila o svojoj odluci tokom gostovanja u emisiji Today kasnije tog meseca.

„Pa, mislim da svi verovatno razumeju tajming“, rekla je. „Naš porodični život, dinamika se malo promenila i već neko vreme je drugačija.“

Dodala je da i dalje radi druge poslove, ali kada je reč o njenom dnevnom tok-šou programu i stavljanju dece na prvo mesto, „jednostavno je previše stvari na tanjiru. Zato sam rekla sebi: ‘Znaš šta, vreme je da malo usporim.’“

Tačan datum završetka emisije još nije objavljen, prenosi People.

Bonus video: