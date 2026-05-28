Biološki sin Anđeline Džoli i Breda Pita, retko se pojavljuje u javnosti, ali je njegov nedavni izlazak izazvao ogromnu pažnju medija.

Sedamnaestogodišnji Noks pojavio se na koledžu svoje sestre Zahare u Atlanti u elegantnom sivom odelu, ali je najviše pažnje privukla njegova nova frizura. Imao je tamnu kosu sa platinasto plavim pramenovima, zbog čega su mnogi komentarisali da izgleda kao mlađa verzija Breda Pita iz ranih 2000-ih.

Novi imidž iznenadio fanove

Samo nekoliko dana kasnije iznenadio je javnost kada je potpuno promenio izgled i ofarbao kosu u narandžasto. Na ceremoniji su bili i njegova majka Anđelina Džoli, kao i starija braća Paks i Medoks, ali se Bred Pit nije pojavio.

Posebnu pažnju izazvalo je i to što je Zahara tokom ceremonije predstavljena kao Zahara Marli Džoli, bez prezimena Pit. Ovo nije prvi put da je ćerka slavnog para javno izostavila očevo prezime. Isto je uradila još krajem 2023. godine tokom predstavljanja u studentskom sestrinstvu.

Zahara je diplomirala psihologiju, uz dodatne studije iz oblasti obrazovanja.

Haotični porodični odnosi

Pojavljivanje Noksa dolazi u trenutku kada su odnosi između Breda Pita i njegove dece i dalje tema svetskih medija. Nakon burnog razvoda Anđeline Džoli i Breda Pita, nekoliko njihove dece odlučilo je da više ne koristi prezime Pit. Šajlo sada koristi ime Šajlo Nuvel Džoli, dok je Vivijen u jednom brodvejskom programu potpisana samo kao Vivijen Džoli.

Izvori bliski glumcu tvrde da je njegov odnos sa sinom Paksom ozbiljno narušen, ali da se i dalje nada pomirenju sa ostalom decom. Sa druge strane, izvori bliski Anđelini Džoli tvrde da su loši odnosi posledica načina na koji je glumac godinama tretirao porodicu.

