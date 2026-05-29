Pevačica Emina Jahović godinama važi za jednu od najnegovanijih žena na domaćoj javnoj sceni, a vitku figuru održava zahvaljujući pažljivoj ishrani i redovnim treninzima.

Ovoga puta pokazala je šta najčešće bira za prvi obrok u danu, a jednostavan jelovnik iznenadio je mnoge. Na njenom tanjiru našli su se jaja, masline, paradajz i krastavac – namirnice koje čine lagan, ali hranljiv doručak čija je vrednost oko 400 dinara.

Pored balansirane ishrane, Emina već godinama praktikuje i autofagiju, odnosno povremeni post tokom kojeg određeni broj sati ne unosi hranu. Ranije je otkrila da ponekad ide i korak dalje, pa se odlučuje na duže periode bez obroka.

Na društvenim mrežama svojevremeno je podelila iskustvo tokom jednog od takvih režima, kada je odbrojavala sate posta.

– Tačno 20 sati bez hrane. Idemo dalje – napisala je tada, aludirajući da planira da izdrži još 28 sati bez obroka.

Kako je više puta isticala, ovakav način ishrane zahteva disciplinu i doslednost, a rezultati su, prema njenim rečima, jedan od razloga zbog kojih ga se i dalje pridržava.

Međutim, Emina ne računa samo na ishranu. Fizička aktivnost je važan deo njene svakodnevice, pa redovno trenira u privatnoj teretani koju ima u svom domu u Istanbulu.