Ljubavna istorija Madone, prepuna poznatih imena, već decenijama intrigira fanove, ali pop ikona i dalje ima nekoliko iznenađenja.

Madona se u videu koji je prvi objavio „Page Six“ pridružila aplikaciji ,,Grindr" kako bi promovisala svoj predstojeći album „Confessions II“, koji izlazi 3. jula. Pevačica je sedela sa Bobom D Dreg Kvinom, plesačicom Ajvi Mugler, dramaturgom Džeremijem O. Harisom, dizajnerom Raulom Lopezom i Markelom Gutijerezom dok su razgovarali o njenoj ljubavnoj prošlosti.

S obzirom da je Lopez bio zainteresovan za Madonin se**ualni život, direktno je pitao: „Ko je bio najbolji s kim si bila u krevetu?“ Nakon što je razmislila, Madona je odlučila da suzi izbor pre nego što je odgovorila. „Navešću samo mrtve ljude“, rekla je, a zatim šapatom dodala: „Džon Kenedi Mlađi.“

Na to su njeni sagovornici iznenađeno reagovali uz povike: „Ćuti!“

„Svi kažu da je bio lud i da je bio dobar u se**u“, rekao je Lopez, na šta je Madona odgovorila samouverenim: „Mm-hmm“. „Ti si treća osoba od koje to čujem“, dodao je Lopez.

Kratka veza

Kenedi i Madona su kratko bili u vezi krajem 1980-ih. „Madona je bila samo prolazna avantura“, rekao je jedan od Kenedijevih bliskih prijatelja u biografiji iz 2024. godine „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography“ autorki Rouzmeri Terencio i Liz Maknil. „Ništa više. Jedva da je to i bila avantura.“

U godinama pre njihove „kratke veze“, Kenedi je navodno bio očaran pop zvezdom. „Moglo se videti u njegovim očima tog prvog puta kada su se sreli“, rekla je plesačica Erika Bel, jedna od Madoninih najbližih prijateljica u to vreme, u knjizi „The Day John Died“ Kristofera Andersona. „Džon je bio potpuno očaran.“

Nije jedina

Madona nije jedina poznata ličnost koja ima lepa sećanja na Kenedija. Bruk Šilds se u martu prisetila da se pokojni biznismen dobro ljubio.

Pored promocije Madoninog novog albuma, takođe je najavljeno izdavanje ograničenog broja vinil ploča sa slikama ovog izdanja, prenosi InStyle.

Bonus video: