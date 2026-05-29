Suzan Bojl je podigla svoj glamurozni novi izgled na viši nivo.

Bojlova (65) je u četvrtak, 28. maja, podelila niz fotografija na Instagramu, nakon što je obrisala sve prethodne objave. Novu objavu označila je kao reklamu, uz opis: „Nova era počinje sutra.“

Na fotografijama je nosila braon plišanu trenerku sa usklađenim patikama i upečatljiv kaput od krzna. Kombinaciju je upotpunila velikim naočarima za sunce u retro stilu, dok joj je kosa ofarbana u plavo i ošišana u bob sa šiškama.

Fotografije prikazuju Bojl kako prelazi ulicu, sedi u automobilu i peva u mikrofon u onome što izgleda kao studio za snimanje.

Prethodni album škotske pevačice, „Ten“, objavljen je 2019. godine.

Bojlova je kasnije istog dana podelila fotografiju na kojoj se vidi natpis „Just One“ zlatnim slovima na leđima njene trenerke dok stoji u studiju. „Čujem da je ‘Suzan Bojling’ (eng. boiling-sparno) napolju… i uskoro će postati još vrelije. ‘Just One’ uskoro izlazi xx“, napisala je uz fotografiju.

Pevačica je svoju novu frizuru prvi put predstavila 2025. godine na dodeli nagrada „Pride of Britain“ u Londonu, godinama nakon što je osvojila srca gledalaca iz Ujedinjenog Kraljevstva i širom sveta posle audicije za „Britain’s Got Talent“ u aprilu 2009. godine.

Bojlova, koja je tada imala 47 godina, je pevala pesmu „I Dreamed A Dream“ iz mjuzikla „Jadnici“ na audiciji za treću sezonu emisije „Britain’s Got Talent“, što je ova emisija opisala kao „jednu od najnezaboravnijih audicija“ u istoriji programa. Njen nastup, koji joj je promenio život, ostavio je bez daha publiku i sudije Sajmona Kauela, Pirsa Morgana i Amandu Holden, a našla se među 40 polufinalista te sezone.

Pesma

Bojlova je deset godina kasnije izjavila za magazin People da i dalje voli da izvodi pesmu „I Dreamed A Dream“.

„To je nešto sa čim mogu da se poistovetim“, rekla je pevačica 2019. godine.

„Pesma govori o ženi koja je, manje-više, ostavljena sama bez ičega“, nastavila je Bojlova. „Mnogo toga joj je oduzeto i morala je ponovo da izgradi svoj život.“

