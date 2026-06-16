Majonez i kečap spadaju među najpopularnije dodatke jelima širom sveta. Koriste se uz sendviče, roštilj, pomfrit, salate i brojna druga jela, ali stručnjaci upozoravaju da njihova preterana konzumacija može imati negativan uticaj na zdravlje. Zbog visokog sadržaja masti, šećera i soli, ovi proizvodi mogu opteretiti jetru i povećati rizik od određenih zdravstvenih problema.

Zašto majonez može opteretiti jetru?

Prema rečima stručnjaka, klasičan majonez na bazi jaja sadrži značajne količine zasićenih masti. Njihov prekomeran unos može doprineti povećanju nivoa holesterola i dodatno opteretiti jetru, koja ima važnu ulogu u preradi masti i uklanjanju toksina iz organizma.

Nutricionisti navode da su varijante napravljene od kvalitetnijih ulja, poput maslinovog, nešto bolji izbor, ali i njih treba konzumirati umereno.

Kečap i skriveni šećeri

Kečap je često bogat dodatim šećerima, a u pojedinim proizvodima koristi se i kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze. Stručnjaci upozoravaju da redovna i prekomerna konzumacija takvih proizvoda može doprineti povećanju telesne težine i razvoju insulinske rezistencije.

Takve promene mogu imati negativan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova, posebno kod osoba koje već imaju faktore rizika poput gojaznosti ili povišenog nivoa šećera u krvi.

Ključ je u umerenosti

Stručnjaci ne savetuju potpuno izbacivanje majoneza i kečapa iz ishrane, već umerenu konzumaciju i pažljivo čitanje deklaracija. Biranje proizvoda sa manje dodatog šećera, soli i nezdravih masti može biti jednostavan korak ka zdravijoj ishrani.

Video: