Ćerka rijaliti zvezde Kim Kardašijan i repera Kanjea Vesta, Nort Vest, proslavila je 13. rođendan, a njena majka joj je tim povodom uputila emotivnu poruku na društvenim mrežama.

Kim Kardašijan podelila je niz fotografija Nort kroz godine, od njenih dečjih dana do najnovijih trenutaka, kao i zajednički selfi majke i ćerke. "Ne mogu da verujem da si zvanično tinejdžerka. Nema nikoga kao što si ti, moja devojčice", napisala je Kim Kardašijan uz objavu.

Dodala je da uživa dok gleda kako njena ćerka odrasta i pronalazi svoj put. "Volim što sam tvoja mama i što gledam kako rasteš", poručila je Kim, naglašavajući koliko je ponosna na Nort.

Kris Džener čestitala unuci rođendan

Nortina baka Kris Džener takođe je podelila emotivnu čestitku. Opisala je Nort kao kreativnu, pametnu, zabavnu i posebnu devojčicu koja ima veliku ljubav prema životu.

"Uživam dok gledam kako rasteš i pronalaziš svoje strasti. Veoma sam ponosna na mladu osobu koja postaješ", napisala je Kris.

Nort već gradi muzičku karijeru

Nort Vest je rođendan dočekala nakon važnog trenutka u svojoj karijeri. Tokom vikenda nastupila je samostalno na muzičkom festivalu „Lyrical Lemonade's Summer Smash 2026“, što je bio njen prvi solo festivalski nastup.

Ponosna mama Kim Kardašijan je podelila snimke sa nastupa, gde se vidi Nort na sceni pred publikom, obučena u crnu modnu kombinaciju sa upečatljivim detaljima.

Podršku joj je pružio i otac Kanje Vest, koji je podelio snimak njenog izvođenja pesme "Talking", njihove zajedničke numere sa albuma „Vultures 1“.

Nort je svoj muzički debi imala objavljivanjem EP izdanja „N0rth4Evr“ 1. maja, čime je pokazala da želi da nastavi putem umetnosti.

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