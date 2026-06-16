Prema pisanju stranih medija, najmlađa članica porodice navodno je došla do kuće u kojoj žive Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc, noseći pismo koje je sama napisala. Iako je njen gest mnoge dirnuo, do susreta sa bratom nije došlo. Vest je brzo izazvala brojne reakcije, jer su mnogi u Harperinom postupku videli iskren pokušaj da se premoste razlike koje već duže vreme opterećuju odnose unutar jedne od najpoznatijih porodica na svetu.

Sve se dogodilo istog dana kada je Dejvid Bekam prisustvovao svečanosti na kojoj je dobio zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih. Uz njega su tada bili supruga Viktorija, kao i sinovi Romeo i Kruz, dok je Bruklinovo odsustvo ponovo podstaklo nagađanja o ozbiljnosti porodičnog razdora. Fotoreporteri su snimili Harper ispred luksuzne vile na Beverli Hilsu, ali prema navodima izvora, Bruklin i Nikola u tom trenutku nisu bili kod kuće. U isto vreme, Bruklin je na društvenim mrežama objavljivao sadržaj koji je ukazivao da boravi u Njujorku.

Nakon što su fotografije dospele u javnost, predstavnici Bruklina i Nikole izneli su tvrdnju da je čitava poseta bila unapred organizovana kako bi privukla pažnju medija. Takve izjave dodatno su rasplamsale raspravu o odnosima unutar porodice. Sa druge strane, izvori bliski Dejvidu i Viktoriji Bekam odbacili su takve navode i stali u zaštitu Harper. Kako tvrde, reč je o devojčici koja pati zbog udaljavanja od brata i želi da obnovi bliskost koju su nekada imali.

Mnogi smatraju da je upravo odnos između Harper i Bruklina jedna od najemotivnijih tačaka cele porodične priče. Harper je više puta javno pokazala koliko joj porodica znači, a početkom godine objavila je zajedničku fotografiju uz dirljivu poruku kojom je istakla koliko voli svoju braću.

Iako se o tenzijama između Bruklina i njegovih roditelja govori godinama, situacija je posebno eskalirala tokom 2026. godine. Tada je Bruklin javno optužio roditelje da pokušavaju da utiču na njegov privatni život i brak sa Nikolom Pelc.

Njegove izjave izazvale su veliko interesovanje javnosti, a od tada porodica uglavnom izbegava da detaljno govori o sukobu. Ipak, osobe bliske Bekamovima tvrde da Dejvid i Viktorija i dalje priželjkuju pomirenje i nadaju se da će jednog dana uspeti da obnove odnos sa najstarijim sinom.