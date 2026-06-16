Ako vam se diže kosa na glavi pri pomisli na smrdibube, niste jedini. Iako nisu opasne za ljude, njihov neprijatan miris i upornost čine ih jednim od najnepoželjnijih gostiju u domu.

Kada dođe proleće, smrdibube postaju aktivnije i često ih možemo videti kako puze po zidovima, zavesama i prozorima. Jedan od najpopularnijih prirodnih repelenata je beli luk od kojeg možete napraviti sprej protiv smrdibuba.

Prirodni sprej od belog luka

Za domaći sprej potrebno je:

2 šolje vode

4 kašičice belog luka u prahu

Sastojke dobro promešajte i sipajte u bočicu sa raspršivačem. Sprej nanesite na prozorske daske, okvire vrata i druga mesta kroz koja insekti mogu da uđu u kuću. Jak miris belog luka može pomoći da smrdibube drži podalje od doma.

Pomaže i ulje nane

Stručnjaci navode da etarsko ulje nane takođe može delovati kao prirodna zaštita. Nekoliko kapi ulja pomešajte sa vodom i malom količinom deterdženta, pa poprskajte oko prozora i vrata. Miris nane stvara svojevrsnu aromatičnu barijeru koja može otežati insektima da pronađu put u kuću.

Redovno čišćenje kuće, postavljanje mrežica na prozore, zatvaranje pukotina i korišćenje prirodnih repelenata mogu značajno smanjiti verovatnoću da se smrdibube usele u vaš dom.

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