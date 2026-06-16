Stručnjaci upozoravaju da izbor programa za pranje ne bi trebalo da zavisi od njegovog naziva, već od vrste tkanine i oznaka koje se nalaze na etiketi garderobe.

Gotovo svaka veš-mašina ima program „Lako održavanje“ ili „Delikatno pranje“, ali mnogi ga koriste na pogrešan način. Posledica mogu biti oštećena vlakna, stvaranje grudvica na tkanini i brže habanje omiljenih komada odeće.

Za koju garderobu je namenjen ovaj program?

Program „Lako održavanje“ najbolje odgovara:

košuljama i bluzama

tankim pantalonama i majicama

sintetičkim materijalima poput poliestera, viskoze i poliamida

mešavinama pamuka i sintetike

Njegova osnovna svrha nije maksimalna zaštita tkanine, već smanjenje gužvanja i lakše peglanje nakon pranja.

Nije namenjen najosetljivijim tkaninama

Mnogi veruju da je ovo najnežniji program u mašini, ali stručnjaci kažu da to nije tačno.

Za veoma osetljive materijale, kao što su čipka, svila ili fini lan, ovaj program može biti prejak. Takve tkanine zahtevaju posebne cikluse sa nižim temperaturama i sporijim okretanjem bubnja.

Greška koju mnogi prave sa pamukom

Još jedna česta zabluda jeste pranje debljih pamučnih stvari na programu „Lako održavanje“.

Peškiri, posteljina, duksevi i ostala izdržljiva pamučna garderoba mnogo bolje podnose standardni program „Pamuk“, koji je prilagođen upravo takvim materijalima.

Etiketa govori više od naziva programa

Stručnjaci savetuju da se uvek pogleda oznaka na etiketi garderobe.

Simbol kadice sa jednom linijom ispod označava blagi program pranja, dok dve linije ispod znače da je potreban još nežniji tretman.

Upravo ti simboli daju najtačnije informacije o tome kako bi određeni komad trebalo prati.

Greška koja može uništiti i najbolji program

Čak i kada odaberete odgovarajući režim, jedna navika može pokvariti rezultat.

Prepunjen bubanj sprečava pravilno pranje, povećava gužvanje, rasteže tkaninu i ubrzava njeno propadanje.

Za osetljive komade preporučuje se da mašinu napunite najviše do polovine kapaciteta kako bi odeća imala dovoljno prostora tokom pranja.

Ponekad nije problem u deterdžentu ni u mašini, već u pogrešno odabranom programu koji svakodnevno koristimo misleći da činimo najbolje za svoju garderobu.