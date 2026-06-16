Slavna brazilska manekenka Alesandra Ambrozio privukla je veliku pažnju novom objavom na društvenim mrežama. Ona je pozirala je pored bazena u kupaćem kostimu u žuto-zelenim tonovima, inspirisanim bojama zastave Brazila.

Fotografija je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija i komentara. Na fotografiji Alesandra Ambrozio u rukama drži brazilsku zastavu, a uz objavu je kratko napisala: „Napred, Brazil!“

Alesandra je nošenjem bikinija u nacionalnim bojama njene zemlje još jednom je pokazala koliko je ponosna na svoje poreklo, uprkos tome što već godinama gradi uspešnu međunarodnu karijeru.

Objava je brzo privukla pažnju njenih pratilaca, koji su je zasuli komplimentima i porukama podrške: „Moja omiljena Brazilka“, „Ne mogu da prestanem da te pratim“, „Kao navijač Engleske, mislim da će Brazil pobediti“, „Anđeo“, „Savršena“.

Alesandra Ambrozio je globalnu slavu stekla kao zaštitno lice brenda „Viktorija Sikret“, gde je godinama nosila titulu „anđela“, a sarađivala je kao manekenka i sa brojnim poznatim modnim kućama i svetskim brendovima.

I danas, u 45. godini, važi za jednu od najatraktivnijih žena modne scene, što je još jednom potvrdila fotografijom koja je osvojila društvene mreže.

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