Zvezde za poslednju nedelju maja donose velike preokrete na ljubavnom i poslovnom planu. Nekim znacima stiže novac i poslovni uspeh, dok će drugi morati da rešavaju emotivne nesporazume i vraćaju karmičke dugove.
Evo šta očekuje svaki horoskopski znak od 25. do 31. maja 2026.
OVAN
Posao - Moguća je nova poslovna ponuda ili prilika za napredovanje.
Ljubav - Partner će biti iznenađen vašim impulsivnim potezom. Slobodne čeka novo poznanstvo.
Zdravlje - Povedite računa o stresu i sitnim povredama zbog brzopletosti.
BIK
Posao - Moguća je povišica, bonus ili dugo očekivana uplata.
Ljubav - Stabilnost vam je prioritet, a partner će ceniti vašu pažnju i posvećenost.
Zdravlje - Više odmora i manje teške hrane pomoći će vam da vratite energiju.
BLIZANCI
Posao - Komunikacija će vam biti najveći adut, ali pazite na pogrešne informacije.
Ljubav - Moguće je priznanje emocija od osobe iz bliskog okruženja.
Zdravlje - Smanjite stres i unos kafe.
RAK
Posao - Intuicija vam pomaže da prepoznate kome možete da verujete na poslu.
Ljubav - Rakovi će biti emotivniji nego inače, a partner će pokazati veliku podršku i razumevanje.
Zdravlje - Povedite računa o ishrani i varenju.
LAV
Posao - Lavovi će zablistati pred nadređenima i dobiti priliku da pokažu liderske sposobnosti.
Ljubav - Moguće su manje svađe zbog ega i potrebe za pažnjom.
Zdravlje Pazite na kičmu i fizičko opterećenje.
DEVICA
Posao - Vaša preciznost i analitičnost donose uspeh.
Ljubav - Kritikovanje partnera moglo bi da izazove napetost.
Zdravlje - Više sna i vitamina biće neophodno.
VAGA
Posao - Vaša diplomatska priroda pomoći će u rešavanju sukoba i važnih pregovora.
Ljubav - Vage očekuju zanimljivi susreti i romantični trenuci krajem nedelje.
Zdravlje - Povedite računa o leđima i unosu tečnosti.
ŠKORPIJA
Posao - Škorpije ulaze u važan period poslovnih odluka i finansijskih pregovora.
Ljubav - Emocije će biti veoma intenzivne, a ljubomora može napraviti problem u vezi.
Zdravlje - Potrebno vam je više odmora i detoksikacije.
STRELAC
Posao - Otvara vam se mogućnost putovanja ili saradnje sa inostranstvom.
Ljubav - Potreba za slobodom mogla bi da izazove nesuglasice sa partnerom.
Zdravlje - Pazite na iscrpljenost i lošu ishranu.
JARAC
Posao - Vaš trud konačno dolazi do izražaja, a moguć je razgovor o napredovanju.
Ljubav - Ozbiljni razgovori o budućnosti veze obeležiće ovu nedelju.
Zdravlje - Više odmora pomoći će vam da izbegnete iscrpljenost.
VODOLIJA
Posao - Originalne ideje donose vam uspeh i nove saradnje.
Ljubav - Prijateljstvo bi moglo da preraste u nešto više.
Zdravlje - Pazite na cirkulaciju i umor.
RIBE
Posao - Intuicija će vam pomoći da donesete prave poslovne odluke.
Ljubav - Moguće je obnavljanje kontakta sa starom simpatijom i velika romantična ljubav.
Zdravlje - Više sna i opuštanja pomoći će vam da se osećate bolje.
