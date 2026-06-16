Američka pop zvezda Tejlor Svift ponovo je privukla pažnju modnim izdanjem koje savršeno spaja ženstvenost, udobnost i letnju ležernost. Paparaci su je uslikali na ulicama Njujorka dok je išla ka čuvenom muzičkom studiju Electric Lady Studios, a njen stajling brzo je postao tema na društvenim mrežama.

Iako na prvi pogled deluje jednostavno, Tejlorin outfit pokazuje kako se i bez mnogo truda može postići elegantan i moderan izgled za svakodnevne obaveze, šetnju gradom ili druženje sa prijateljima.

Pevačica je odabrala kombinaciju boho i kežual stila. Nosila je pleteni kašmirski top brenda Guest in Residence, čiji je osnivač poznata manekenka Džidži Hadid. Uz njega je uklopila široke farmerke svetlog teksasa koje su jedan od najvećih trendova ovog leta.

Stajling je upotpunila luksuznim modnim detaljima – torbom brenda Chloé i sandalama sa potpisom Gucci, koje su celom izgledu dale dozu sofisticiranosti.

Posebnu pažnju privukao je i nakit koji Tejlor često nosi. Na ruci je imala čuvenu Love narukvicu kuće Cartier, dok su prsten i narukvica sa opalom nekada pripadali legendarnoj holivudskoj divi Elizabet Tejlor.

Poznato je da pevačica poseduje i glumičine minđuše, koje je nedavno nosila uz glamuroznu zlatnu haljinu na jednom od javnih događaja.

Tejlor je ovim izdanjem još jednom pokazala da se moda ne svodi na komplikovane kombinacije, već na pažljivo birane komade koji izgledaju prirodno, udobno i elegantno u svakoj prilici.