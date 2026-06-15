Posinak norveškog prestolonaslednika Hakona proglašen je krivim po dve tačke optužnice za silovanje i druga krivična dela, a sud u Oslu osudio ga je na četiri godine zatvora. Odluka je doneta u ponedeljak nakon višenedeljnog suđenja koje je potreslo norvešku javnost.

Marius Borg Hojbi (29), sin princeze Mette-Marit iz veze pre braka sa prestolonaslednikom Hakonom, postao je deo kraljevske porodice nakon njenog venčanja 2001. godine. Tokom procesa izjasnio se da nije kriv za najteže optužbe, uključujući silovanje, dok je priznao deo lakših prekršaja. Na presudu ima pravo žalbe.

Sedmonedeljno suđenje izazvalo je ogromnu pažnju javnosti, a tokom procesa izneti su detalji o njegovoj navodnoj zavisnosti od droge, eksplicitnim snimcima koje je sam pravio, kao i više od 800 elektronskih poruka koje su uvrštene u dokazni materijal. Sud je čuo i tvrdnje da se jedno od silovanja dogodilo u podrumu porodične kuće prestolonasledničkog para.

Analitičari smatraju da je slučaj izazvao toliko interesovanje upravo zbog kontrasta između ugleda kraljevske porodice i ozbiljnih optužbi protiv njenog člana. Profesor političke komunikacije Ketil Raknes ocenio je da je javnost posebno šokirana činjenicom da su detalji procesa bacili senku na jednu od najuglednijih evropskih monarhija.

Podrška monarhiji opala

Slučaj je, zajedno sa drugim kontroverzama koje su poslednjih godina pratile kraljevsku porodicu, uticao na pad podrške monarhiji u Norveškoj. Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da je podrška zadržavanju monarhije početkom godine pala na istorijski minimum od 60 odsto, dok je porastao broj građana koji priželjkuju drugačiji oblik državnog uređenja.

Iako se podrška monarhiji kasnije delimično oporavila, stručnjaci ocenjuju da je porodica prošla kroz jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji.

Teško zdravstveno stanje princeze

Presuda je doneta u veoma teškom periodu za Mette-Marit, Hojbijevu majku. Njoj se zdravstveno stanje poslednjih meseci značajno pogoršalo zbog plućne fibroze, ozbiljne bolesti koja otežava disanje.

Zbog pogoršanja bolesti ovog meseca stavljena je na nacionalnu listu čekanja za transplantaciju pluća. Prema navodima lekara, bez transplantacije prognoze nisu ohrabrujuće.

Stručnjaci smatraju da je upravo njena zdravstvena borba uticala na to da medijsko izveštavanje o slučaju poslednjih nedelja bude znatno uzdržanije nego ranije. Mnogi Norvežani danas na čitavu situaciju gledaju i kroz prizmu porodične tragedije koja je pogodila kraljevsku porodicu.