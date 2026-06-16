Bivši partner Tejlor Svift, britanski glumac Džo Alvin, viđen je u Njujorku sa novom devojkom, a reč je o sve popularnijoj glumici Sari Pidžon.

Prema fotografijama koje su se pojavile u medijima, Džo i Sara nisu krili emocije na ulici. Paparaci su ih uslikali dok su se grlili, smejali i razmenjivali nežnosti, a zabeleželi su i njihov poljubac.

Sara Pidžon je pažnju publike privukla u televizijskoj seriji „Love Story“, u kojoj je tumačila lik Kerolin Biset Kenedi, supruge Džona F. Kenedija Džuniora, koja je tragično nastradala u avionskoj nesreći 1999. godine.

Ne opterećuje ga venčanje bivše

Fotografije su se pojavile u trenutku kada svetski mediji sve više pišu o navodnim planovima za venčanje Tejlor Svift i zvezde američkog fudbala Trevisa Kelsija.

Džo Alvin i Tejlor Svift raskinuli su 2023. godine nakon šest godina veze, a njihov odnos dugo je važio za jedan od najdiskretnijih u svetu šou-biznisa.

Fanovi primetili zanimljivu sličnost

Nakon što su fotografije dospele u javnost, mnogi fanovi su primetili da Sara Pidžon fizički neverovatno podseća na Tejlor Svift. Obe su visoke, vitke i plavuše, tako da se komentari o njihovoj sličnosti šire društvenim mrežama.

Ipak, čini se da je Džo Alvin srećan u novoj vezi, dok je njegova bivša partnerka nastavila život sa Trevisom Kelsijem, jednim od najpoznatijih igrača američkog fudbala današnjice.

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